La Policia Municipal de Girona va posar el mes passat 121 multes a persones que llençaven malament les escombraries. L’Ajuntament destina 3 agents ambientals i 16 policies a aquest particular i, segons expliquen fonts municipals, vigilen «matí, tarda i nit» i vesteixen de paisà per passar desapercebuts i enxampar «in fraganti» els infractors.

La mateixa Policia Municipal de Giro na ha posat aquest 2021 mig miler de denúncies per conduir enganxat al mòbil. La unitat de motoristes fa «controls dinàmics» per la ciutat (queda genial, la manera de dir-ho) i segons explica el regidor Eduard Berloso, encara hi abocaran més esforços perquè és una tipologia d’infracció que preocupa, i molt.

Al setembre també vam saber que la Policia Municipal havia multat 576 patinets elèctrics, la majoria per circular sense casc, i a primers d’any l’equip de govern s’esplaiava detallant que en 4 dies havien posat 124 sancions per excés de velocitat als Maristes. Podran fer tants números com vulguin, però tot aquest piló de multes i agents no passa de ser un gran brindis al sol. La xocolata del lloro. Girona està bruta, els patinets i les bicicletes assalten voreres quan i com volen. I al davant dels Maristes, que no els enredin, els cotxes hi corren igual.