Dos nens jueus caminen entre els filferros d’arç d’un camp de concentració nazi. Es tracta de dos germans, entre sis i set anys, en els ossos de tan prims; un té febre tifoide. Els jerarques nazis s’emporten el nen malalt a la caixa d’un camió fins a un bosc proper. El seu germà, que observa l’escena, sent un tret. Quan el camió torna ho fa amb la caixa buida.

Aquesta mateixa va ser la història que em va explicar Robert Waisman quan el vaig entrevistar per a aquest diari. Waisman havia publicat un llibre on s’explicaven els seus anys a l’infern de Buchenwald i la seva història era punyent. El seu pare va morir de tristesa, segons ell, i a la seva mare la van enviar a una cambra de gas. Des de llavors va passar a convertir-se en un supervivent d’un camp de concentració amb un número tatuat al braç: el 117.098.

Sembla mentida, però des de fa dies que el Memorial d’Auschwitz ha de contradir i recordar a les xarxes el que va ser l’holocaust jueu a internautes que comparen les vacunes del Covid amb l’Holocaust. Segons CNN Business fins i tot Facebook havia venut espais publicitaris que igualaven la immunització amb el genocidi jueu dut a terme pels nazis a la Segona Guerra.

A Catalunya no estem exempts i l’al·lusió a l’holocaust s’ha tornat freqüent des que s’utilitza el passaport Covid per fer certes activitats. S’assimila la segregació dels vacunats i els que no amb la mateixa que es va fer amb els jueus i els aris de l’Alemanya de Hitler.

És cert que les paraules «nazi» i «feixista» s’han banalitzat gràcies al desgast del discurs polític. Els uns i els altres l’han fet servir aquests dies, també, per qualificar el que passa a Catalunya amb el tema del moment, el català i el castellà a les escoles.

El panorama general em fa recordar a la història d’un amic que havia assistit a un plató de periodisme del cor. Darrere de bastidors, explicava, la directora demanava als tertulians que s’insultessin més fort. La seva veu no sortia per televisió, però sí l’esbronc dels altres. Avui sembla com si l’opinió pública es veiés sotmesa tot el temps per una veu en off similar. Una veu que s’ha fet amb la simbologia de les víctimes de l’holocaust de la mateixa manera que es mastega un xiclet i es llença.

La comparació, ignorant, menysprea les víctimes. I em molesta un munt. Jo ho percebo com si usessin el que havia passat a aquell nen jueu amb febre, i milers de víctimes innocents més, només per ficar més llenya al foc.