Durant el dinar del 17 d’abril de 2004, Zapatero desvela als seus interlocutors –Alfredo Pérez Rubalcaba, José Bono, José Enrique Serrano i Miguel Barrosso– que ha fet un pas que no estava en els plans: «Avui Bush no se m’ha posat al telèfon». Zapatero, inquiet, havia intentat avançar un dia la comunicació de la retirada al President dels Estats Units. Era una decisió arriscada per mantenir el secret de la decisió. I va ser una decisió amb el resultat d’un missatge diplomàtic inequívoc: el president dels Estats Units no es vol posar al telèfon amb el president d’un país soci de l’OTAN i membre de la Unió Europea el dia de la presa de possessió del nou president i quan el truca el nou president. Codis molt evidents de malestar en el protocol diplomàtic de primeres comunicacions entre presidents. Zapatero es mostra preocupat per aquest desaire i suggereix que potser ha de trucar ell mateix immediatament el Secretari d’Estat Colin Powell amb qui va estar reunit el 24 de març i amb qui van arribar a uns acords que no es compliran. Els seus interlocutors, li desaconsellen perquè: a) no ha de mostrar debilitat contactant amb el Secretari d’Estat després que el President dels Estats Units no l’hagi volgut atendre; b) la comunicació amb Colin Powell l’ha de fer, en aquell moment, un ministre no un president i encara no han pres possessió ni tan sol han estat fets públics els seus noms; c) el calendari previst és que la comunicació del dia de la retirada es faci el mateix dia de l’anunci de la retirada per motius de seguretat dels efectius de l’exèrcit.

Zapatero va acceptar els arguments dels seus interlocutors i després de dinar i despatxar amb el secretari d’organització del PSOE, José Blanco, amb qui va tancar la composició del govern, es va dirigir al Palau de la Zarzuela per comunicar la composició del Govern al Rei. Preocupat per la impossibilitat de prendre contacte amb les autoritats nord-americanes, Zapatero va reunir-se la nit del dia 17 d’abril a la Moncloa amb Javier Solana, alt representant de la Política Exterior i de Seguretat Comú de la UE i exsecretari general de l’OTAN. L’objecte de la trobada era valorar la situació critica produïda per la falta de resposta de les autoritats del Govern dels Estats Units i instar als bons oficis de Solana, amb excel·lents relacions transatlàntiques, per mitigar el moment crític i fer possible la comunicació. Zapatero tampoc va aconseguir parlar amb el president dels Estats Units el dia 18 d’abril per la tarda, tal com estava previst en el protocol de comunicació als caps d’Estat i de Govern. El 19 d’abril, el dia després de l’anunci de la retirada, Zapatero torna a telefonar a Bush i aquest cop si que es posa al telèfon. Bush li va comunicar que «estava molt decebut» i la paraula utilitzada per Zapatero per descriure la conversa va ser «fredor». Amb el pas dels dies i a la vista de la molt alta acceptació de la decisió entre l’opinió pública espanyola, Zapatero va anar reivindicant la seva primera i històrica decisió alhora que maniobrava per recuperar els canals de comunicació i la confiança amb el Govern nord-americà. Va ser un camí llarg Els presidents George W. Bush i José Luís Rodríguez Zapatero no es van reunir ni una vegada en els més de quatre anys que van coincidir en les presidències. Només al final del segon mandat del president Bush, l’administració nord-americana va permetre l’entrada d’Espanya com a observador permanent en el G-20 després d’uns extraordinaris esforços de normalització de les relacions amb els Estats Units que el president Zapatero va delegar especialment en el diplomàtic Bernardino León, Secretari General de la Presidència del Govern d’Espanya en la segona legislatura de la presidència de Zapatero. Zapatero va comparèixer davant els mitjans de comunicació a les 6 de la tarda del dia 18 d’abril de 2004 per donar compte de la instrucció de la retirada de les tropes. Minuts abans havia contactat telefònicament amb el líder de l’oposició, Mariano Rajoy, per avançar-li la decisió. No va contactar cap altre líder de cap altre grup polític, per tots va ser una sorpresa portada amb total discreció. El Govern del President José Luis Rodríguez Zapatero va començar el seu mandat l’abril de 2004 amb l’anunci de la retirada de les tropes de l’exèrcit espanyol a Iraq. Podem concloure que aquesta decisió va tenir un positiu impacte en el reforçament de la legitimitat i la credibilitat del Govern pel compliment d’un compromís electoral de manera immediata. La preparació de la retirada de les tropes espanyoles a Iraq en la seva dimensió logística i de comunicació política als aliats va ser encomanada a José Bono, en aquells moments president de la Comunitat de Castella la Manxa, que va ser proposat per ministre de Defensa del nou Govern. La implicació de Bono en aquesta delicada operació va tenir un evident efecte de cohesió del partit guanyador tota vegada que Bono es va enfrontar pel lideratge del partit el juliol de l’any 2000 i Zapatero es va imposar a Bono per només 9 vots de diferència entre els 995 delegats. Zapatero va calcular que era molt més beneficiós per l’estabilitat del seu mandat tenir el seu anterior màxim contrincant dintre del Govern. Per aquest motiu no només li va proposar assumir una cartera ministerial sinó que li va encomanar la missió del disseny de la retirada de les tropes i l’adscripció dels serveis secrets espanyols, el Centre Nacional d’Intel·ligència, al ministeri del qual era titular. La retirada de les tropes espanyoles d’Iraq va deteriorar les relacions del Govern espanyol amb el dels Estats Units però, per contra, van incrementar el paper d’Espanya en la política de la Unió Europea per la bona relació represa amb els Governs alemanys i francès, contraris des de l’inici a la invasió d’Iraq. Es va dibuixar un eix Berlín-París-Madrid que va funcionar durant alguns anys. No hi havia cap indici de la crisi econòmic i monetària de 2008 que va ser la llavor del final dels set anys del Govern Zapatero. Un mandat que va començar amb una aposta agosarada.