L’acord entre Esquerra i el govern central pels pressupostos generals de l’Estat demostra que quan hi ha voluntat entre dues parts perquè una cosa tiri endavant, es fa tot el possible i l’impossible perquè així sigui. Els dos negociadors tenien un necessari i mutu interès perquè s’escenifiqués un pacte que desencallés els comptes. El PSOE necessitava oxigen que li permetés seguir governant fins a esgotar la legislatura o fins que els estadistes del partit decideixin quin és el millor moment per convocar eleccions anticipades. ERC volia marcar territori, poder dir que és influent «a Madrid», demostrar que lluita pels interessos de Catalunya -i la llengua li ha anat de perles- i que sembli que torna el pactisme modern.

Per això era tan difícil que les negociacions no arribessin a port. Els dos partits tenien molt clar que, fos de la manera que fos, s’havien de vèncer els esculls que hi havia al camí. ¿Algú tenia algun dubte, quan es va saber que aquelles pretensions pactades sobre el català a les plataformes incomplien les normatives europees, que l’entrebanc no se salvaria? No n’hi havia cap. Les intervencions posteriors, la presentació d’esmenes, tot el que el va succeir els dies posteriors indicava que estàvem davant d’una obra de teatre per fer temps per trobar l’argument vàlid per justificar l’acord.

És així com torna a funcionar la política i com ho ha fet sempre, almenys des de l’arribada de la democràcia a Espanya, a excepció del període àlgid del procés independentista. Dos partits tenen objectius diferents i un sol camí per aconseguir-los; doncs es busquen les solucions, siguin quines siguin, per arribar al final salvant tots els obstacles. Això és el que han fet ERC i PSOE i no els hi cauran els anells perquè tots dos saben que les percepcions de les coses han canviat. Tots dos saben que el canvi de direcció ja s’ha produït i no sembla que hagi de passar res extraordinari que faci tornar a temps anteriors.

Per això han pactat a cara descoberta, sense pràcticament haver de dissimular que el que pretenien era precisament el que han aconseguit i ho han fet amb una negociació absolutament al revés de la dels pressupostos de la Generalitat. Pere Aragonès sabia que amb els cupaires no aniria enlloc i que el pragmatisme que buscava no obtindria resposta a l’altre costat. Els autoanomenats anticapitalistes tenen com a objectiu la independència, sabent, com saben tots, que ara per ara és impossible.

I així com PSOE i ERC tenien interès en l’acord pels comptes de l’Estat, la CUP no en tenia cap pels de la Generalitat. D’aquesta manera van incloure peticions que sabien que mai s’acceptarien, ridiculitzant els negociadors de Junts i boicotejant des de dins del pacte d’investidura, el presumpte pacte pels pressupostos. El partit de Carles Puigdemont va quedar tocat i ara dona cops de cua com pot. La intervenció de Laura Borràs en la polèmica de l’escola de Sant Cugat, demanant la intervenció del departament d’Educació al centre, és un clar exemple de com portar les coses a l’altre extrem d’on les ha volgut portar Pablo Casado amb el 155 escolar.

Amb negociadors com Junts i la CUP és difícil arribar a acords perquè els dos partits, deixant de banda de si són de dretes, centre o més o menys d’esquerres, no tenen com a objectiu construir res que no sigui la independència. ERC i PSOE estan en una altra onada; els republicans han apartat la secessió de Catalunya de la primera línia -sense oblidar-ho- i els socialistes no fan escarafalls per pactar amb un partit independentista. Els blocs no només s’han començat a trencar, si no que també s’ha iniciat la construcció d’uns de nous. Neix el nou pujolisme.