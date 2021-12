En un article en aquest diari, explicava com els països, després de les grans guerres del segle passat, es van conjurar per intentar evitar una altre desastre i van crear l’ONU i les bases de la UE. Avui voldria explicar com es van configurar les democràcies en el món occidental i concretament a Europa després de les grans guerres. La base va ser doble, d’una part unes condicions que permetien l’existència d’unes àmplies capes mitjanes amb uns estàndards de vida raonables (l’estat del benestar europeu acompanyat d’uns índex de pobresa i desigualtats raonables), per l’altre uns partits polítics que respectaven unes normes consensuades i que representaven fonamentalment les classes mitjanes. Durant molts anys va haver-hi bàsicament un partit de dretes (pare de l’actual PPE) i un d’esquerres (socialdemòcrata) amb algun partit liberal al mig. Els dos grans partits respectaven les normes i a les eleccions es disputaven els vots d’aquesta àmplia classe mitjana. Als EEUU va passar el mateix amb demòcrates i republicans. Tot això acompanyat d’una societat que agraïa els acords i on la tolerància era norma. Poc a poc aquestes condicions s’han anat deteriorant, diferents factors que avui no tractaré, han canviat la societat. A Europa avui tenim unes societats molt menys tolerants, les desigualtats socials han augmentat considerablement i el seu reflex a la política són uns parlaments amb una gran dispersió. L’equilibri que es donava quan els partits clàssics dominaven la representació de l’electorat ha saltat pels aires i l’acord d’unes regles bàsiques acceptades per tots és avui feble, la intolerància està guanyant terreny.

Uns partits d’ultradreta i d’esquerra radical han estirat la corda. La ultradreta ha tirat de nostàlgia (Exemple: Vox amb el franquisme) i d’intolerància tant amb les innovacions, les vacunes en són un exemple, com amb els drets del diferent siguin immigrants, del col·lectiu LGTBI o de qualsevol altre. Per l’altre la nova esquerra posa en qüestió les regles del propi règim quan, per exemple, a Espanya parlen despectivament del règim del 78, un règim configurat amb les regles de les democràcies europees, basat en l’acord i la tolerància. Les regles obtingudes per l’acord les interpreten com una subordinació a uns poders que s’han de combatre. Aquests partits han condicionat el comportament dels partits clàssics. Però l’esperit europeu es preserva a les institucions europees on els òrgans de govern continuen constituint-se per l’acord dels partits tradicionals, PPE i socialdemòcrates, amb alguns altres grups centristes. També hi ha casos com Alemanya on els grans partits resisteixen i preserven les bases del sistema democràtic europeu. Així Merkel ha resistit l’extrema dreta, els ha vetat com a socis, i amb els socialdemòcrates han defensat els principis democràtics i han primat l’acord per governar. Estem en un període complicat però els europeus que més s’han allunyat del model europeu són els que tenen més problemes. Els tenen països com Polònia i Hongria on uns partits intolerants voldrien crear estats amb tics no democràtics i és la UE qui defensa la democràcia. Els tenen els de UK que estan en un atzucac després del Brexit i ja no són capaços d’arribar a acords o respectar els firmats o la Rússia de Putin que vol fer de la nostàlgia de l’imperi i de la URSS la seva guia mentre camina cap a una dictadura.

A Espanya la intolerància s’ha apoderat del món polític, el PP no discuteix Vox sinó que el té com a soci privilegiat, i tot i dir que defensa la Constitució no fa res per complir-la, encara avui no ha volgut acordar la renovació del CGPJ. Els partits nacionalistes simplement passen de la Constitució que van ajudar a redactar, només estan interessats en el famós “peix al cove”, no es pot esperar cap compromís per construir un estat democràtic amb valors europeus. El partit socialista proposa un estat federal que reforçaria la Constitució que defensa però en el moment present no sembla que faci tot el possible per consensuar coses amb el PP. Per últim Podemos renega de la transició quan parla del règim del 78 amb menyspreu i es creu que té una superioritat moral simplement per sé qui és.

Per acabar els explico un somni. Poden pensar en uns partits que, cada un des del seu propi projecte, col·laboren perquè Espanya i Europa funcionin segons les regles de la democràcia europea? Poden pensar com seria aquest país si tornessin a pactar, com a la transició, una posada al dia de la Constitució amb esperit constructiu i pactessin respectar unes regles que retornessin els índex de desigualtat a nivells raonables? Crec que la reforma de la Constitució és inajornable però s’hauria de tenir voluntat de consens, d’acord, de tolerància. Sembla obvi que una estructura federal (a Espanya i també a Europa) és la que millor permetria fer funcionar raonablement el país. S’imaginen que passaria si els partits nacionalistes s’ajuntessin per impulsar un estat federal? Si el govern català es posés d’acord amb el valencià, el mallorquí, el basc i els nacionalistes gallecs, no creuen que tindrien una gran força per transformar el país en la bona direcció? S’hi oposaria Vox però s’hi podria oposar el PP? La realitat està molt lluny però cal tenir somnis per tenir motius de viure. Un exemple, en els projectes del cotxe elèctric i les bateries, no seria millor buscar un acord de les CCAA implicades amb el govern i les empreses en comptes d’anar cada qual pel seu costat? Si cada qual va pel seu costat, al final qui decideix són les empreses, és això el que volem?.

Se que el somni està lluny però també estic convençut que si Europa i Espanya es transformen en sentit progressiu ho faran en sentit federal i per actuar decididament contra la desigualtat. Avui sembla un projecte a llarg termini però és un projecte en la bona direcció.

(*) Investigador emèrit del CSIC, fundador del PSC i membre de federalistes d’esquerres