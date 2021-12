Senyors polítics:

Amb la llibertat d’expressió democràtica que m’atorga el dret d’opinar, us vull fer unes quantes reflexions, perquè en preneu nota.

1er. Esteu vertaderament satisfets de la vostra feina? o simplement us heu «apuntat» a les llistes de les Eleccions, per si tocava la «loteria».

2on. El poble comença a estar força tip de les vostres promeses , que la majoria d’elles és queden pendents per la pròxima cita en «quatre» anys sinó us convé «avançar-les». Vosaltres sou un col·lectiu de privilegiats, què us assegureu un lloc de treball ben retribuït, per fer les tasques en responsabilitat què els ciutadans volem que siguin satisfactòries per tothom. Les lleis, es canvien quan no funcionen i la Justícia què no és igual per tots també s’hauria de canviar.

3er. La constitució del 78, es va fer amb consens de tots els partits polítics, que en aquells temps era la que «convenia». Si la llegim i la interpretem bé no diu en lloc que no es puguin revisar i canviar alguns articles que s’han quedat «obsolets» o antiquats en el temps actual.

Si us plau poseu-vos a treballar en consciència, amb educació, sense insults i sense tan EGO, reconeixent que tots ens equivoquem alguna vegada. El poble us ho agrairà.