Hola, he llegit un article del Sr. Salvador Sostres, del dia 16/12/21 «Llach mig buit». Feia anys que no em trobava amb un article tant dolent, tant maleducat, no hi posaré més adjectius, no cal, sóc molt respectuós amb el vostre Diari, amb totes les persones i opinions, però crec que un diari no és un contenidor de brossa, la llibertat d’expressió en una entitat que vulgui ésser seriosa, hi han d’entrar totes les opinions o tendències, però sempre mantenint les formes, hi ha una frase que ho defineix molt bé «qui perd les formes, també perd el fons». Amb respecte i conscient que no és una tasca fàcil dirigir un diari, moltes gràcies.