Tenir una llar és un dels principis rectors de la Constitució Espanyola. Tanmateix, la precarietat que existeix respecte l’habitatge fa que dia rere dia es desnonin famílies i gent que viu sola. L’habitatge es troba marcat per la llei del capitalisme; la de l’oferta i la demanda. La realitat és que l’oferta és escassa i es centra en maximitzar beneficis econòmics sense tenir en compte la situació de precarietat en el propi treball. És per això que «el treball dignifica» és una afirmació que cada cop queda més esbiaixada en la nostra realitat. Per què? Doncs pel fet que el treball dignifica si et permet pagar un habitatge on tens intimitat i on pots cobrir les necessitats bàsiques que tota persona necessita: menjar, dutxar-te, descansar, etc. Sense això, no existeix la protecció. Quedar-se sense habitatge és l’últim escaló d’exclusió social en el qual una persona es pot trobar. A partir d’aquí, entrem en una mena de cicle del qual existeix una complexitat molt gran per sortir-ne. Com exposava, una prestació, del tipus que sigui, difícilment et permet tenir accés a l’habitatge. De fet, moltes persones que no ens trobem al carrer i compartim pis o casa, tenim la sort de tenir algú amb qui compartir, algú que ens vol i acompanya. Del contrari, probablement cauríem en una situació cada cop més vulnerable i propera a la que es troba algú que (mal)viu al carrer. Perquè el problema de l’habitatge ens afecta a tots. I ningú no està absent de trobar-se al carrer en algun moment de la seva vida. Per molt autorrealitzats que ens sentim. Així, que comprensió, respecte, ajuda, i el més important, fem comunitat!