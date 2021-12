La quantitat de telèfons intel·ligents amb accés a internet va arribar als 4.600 milions el 2020. El nombre d’espectadors que van invertir en connexions de banda ampla fixa per casa durant l’any va ascendir a 1.100 milions. Les restriccions en la mobilitat per la pandèmia del coronavirus van atrapar els ciutadans a casa seva i, per aquest motiu, el volum de contingut descarregat es va disparar. Els proveïdors de serveis informen que l’ús de dades es va incrementar en un 60% a escala global. El consum a través de les pantalles va augmentar pràcticament un terç respecte a l’exercici anterior. Aquesta transformació està obligant les empreses del sector a millorar de manera notable les infraestructures, començant pel 5G. La connexió en qualsevol lloc i en tot moment serà clau en el creixement de la indústria audiovisual, com s’assenyala en un informe de la consultora internacional PricewaterhouseCoopers (PwC). Els analistes del Fòrum Econòmic Mundial han arribat a afirmar que aquest element funcionarà com «el motor» de la progressió. L’streaming, els videojocs, la difusió de material generat pels usuaris a través de les xarxes socials i les vendes electròniques han experimentat una forta empenta en l’última temporada, una de les més estranyes de la història. Des de la indústria, insisteixen que no es preveuen canvis essencials en aquests patrons i hàbits de comportament.