Aquests darrers dies el país ha viscut un nou conflicte a l’entorn de l’ensenyament de la llengua a les escoles catalanes. En aquest cas el centre d’operacions fou Canet de Mar.

El trident espanyolista –PP, Vox i Ciutadans– s’ha unit una vegada més per tal d’obrir ferides en una qüestió que la societat catalana té totalment superada, llevat d’una colla de hooligans independentistes que busquen aquestes provocacions per tal de fer-se notar. Uns i altres cerquen un protagonisme per tal de tensar la corda, tot esperant que algun dia peti.

És una llàstima que l’espiral de la provocació continuada no es pugui frenar. Aquest interès en polititzar la llengua i en enfrontar el castellà i el català no té ni cap ni peus. No són capaços de veure aquests dirigents polítics de vol gallinaci que les llengües haurien de servir per a cohesionar la societat i no pas per a dividir-la. Però això és impossible atesa l’obsessió anticatalanista del trident espanyol. I per a més inri els de Ciutadans es volen reconèixer com a liberals.

A Catalunya s’ha de dir ben clarament que no hi ha conflicte lingüístic a les escoles. I que afortunadament el país gaudeix d’uns professionals que saben perfectament que no és el mateix una aula d’una escola d’Olot que una de Santa Coloma de Gramenet. I que en totes elles es barregen un munt de nacionalitats arribades de diferents racons del món. En aquest sentit sota el mandat del conseller Josep Bargalló es marcaren unes clares directrius per tal d’aprofundir en l’ensenyament de la llengua catalana o castellana, segons la zona geogràfica de l’escola. I aquest fou un gran encert.

Les paraules de Pablo Casado sobre la immersió, tot afirmant que a Catalunya no deixen anar al lavabo els nens que parlen en castellà, el desqualifiquen totalment com a líder polític. No coneix Catalunya i de ben segur mai no ha visitat cap escola del nostre país. Només viatja a Barcelona per cercar conflictes i reunir-se en hotels amb gent que viu totalment al marge de la realitat de casa nostra.

Són ja massa anys d’una dreta espanyola que continua atiant el foc en qualsevol ocasió. No estalvien ni les mentides ni les provocacions per tal d’intentar dividir la societat. I això és inadmissible i prova d’això és la ridícula presència del PP al Parlament de Catalunya o als ajuntaments.

La Llei de normalització lingüística s’aprovà el 1983 i la de Política lingüística el 1988. Assoliren ambdues un consens polític que ara es vol posar en dubte. Aquestes lleis han permès que el català i el castellà convisquin sense cap mena de dificultat. I a la vegada permeteren la protecció de la llengua minoritària davant d’una majoritària parlada per més de 560 milions de persones.

És lamentable el posicionament dels conservadors espanyols. Per aquest motiu es imprescindible l’aparició d’una nova dreta. Malauradament avui ha desaparegut del mapa polític. A Catalunya s’articulà mitjançant l’AP de Fraga i la coalició nacionalista de CiU. Molts electors votaven Pujol en clau catalana i Fraga quan es tractava d’eleccions generals.

Certament destacats dirigents d’AP provenien del franquisme, però eren cognoms burgesos catalans i que en més d’una ocasió es posicionaren en favor de la llengua catalana, atès que alguns eren nadius d’Osona, la Garrotxa o altres indrets de forta presència catalanista. I ara seria bo saber on són els hereus d’aquells prohoms perquè a les llistes del PP, ni de Vox ni de Ciutadans no n’ hi ha ni un. On seria avui un personatge com Josep Maria Santacreu, mà dreta de Fraga a Catalunya i que mai no va renunciar als seus orígens lingüístics. Aquests tipus d’empresaris han desaparegut de la vida política catalana i els dirigents d’avui són autèntics llepacrestes dels seus líders de torn. Per això hom es pregunta on és la dreta catalana?