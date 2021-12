Arriben les festes nadalenques carregades de celebracions familiars i trobades amistoses per compartir àpats abundants amb cridòria garantida i discussions sense solta ni volta. Però, tot i que homes i dones de bona voluntat s’esforcen en assossegar-se i animar-se, aquests dies poden generar ansietat, angoixa i desesperació.

En efecte, durant un any de pandèmia maleïda s’ha passat del temor a patir la malaltia i d’acceptar a contracor el confinament rigorós, a voler recuperar el temps perdut amb una fal·lera exagerada de gaudir cada instant, alhora que les restriccions i prohibicions s’anaven suavitzant quan les vacunes guanyaven terreny als contagis.

Malgrat els ocells de mal averany, que pronosticaven infortunis de tota mena, s’ha avançat en la guerra contra el virus mutant gràcies a la responsabilitat de la gent, exceptuant una minoria contrària a vacunar-se que continua posant en perill els seus semblants.

En aquest període també han aflorat les mostres de solidaritat amb el personal sanitari i amb els més necessitats com no s’havien vist en molt de temps. Semblava que s’obria una escletxa en l’individualisme egoista, paradigma d’una societat deshumanitzada.

Si bé és essencial no perdre l’esperança en derrotar la malaltia i recuperar l’economia, ara per ara, les onades successives esborren proclames prematures d’un final del malson.

A tot això s’hi ha d’afegir el clima polític i social de crispació en les institucions que soscava la convivència ciutadana i remou els fantasmes d’un passat de conflictes.

Tampoc s’ha d’oblidar que, arreu del món, cavalquen nous genets de l’apocalipsi amenaçant els humans amb la guerra, la fam, l’epidèmia i la mort.

Per tant, a les portes de Nadal, els desitjos de pau, amor i felicitat que tothom esbomba són un brindis al sol per infondre ànims i espolsar-se la mala consciència.

Amb tot, aquest plany, manifestació de tristesa i d’amargor, no podia acabar sense un prec a la bona gent, manllevat d’un poema de Salvador Espriu.

El poeta, amb els versos del seu Prec de Nadal, llança un crit d’esglai: «Mira com vinc per la nit / del meu poble, del món, sense cants / ni ja somnis, ben buides les mans: / et porto sols el meu gran crit. / Infant que dorms, no l’has sentit? / Desperta amb mi, guia’m la por de caminant, aquest dolor / d’uns ulls de cec dintre la nit».

Aquest clam desesperat s’adreça a les generacions futures perquè despertin per guiar un caminant exhaust lluny de les tenebres de la nit. Renoi! Quina tristesa!

Encara sort que una famosa cançó de Jaume Sisa convida a gaudir de la vida: «Oh, benvinguts, passeu, passeu, de les tristors en farem fum. Casa meva és casa vostra, si és que hi ha ... cases d’algú».

Bones festes!