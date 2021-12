Qui ho hagués dit fa 20 anys que podríem anar per autovia de Palafrugell a:

-Oporto 1.168 kms

-Gibraltar 1.210 kms

-Finisterre 1.274 kms

-Lisboa 1.348 kms

Ara això és possible, és un gran avenç en temps, comoditat i sobre tot amb seguretat. Amb això estem tots d’acord. Però no sabem acabar les coses correctament i mai millor dit.

Em refereixo a l’acabament de la C31 al km 333 a Palafrugell.

Pots fer més de mil quilòmetres per carretera desdoblada (autovia o autopista) i tot de cop et trobes amb una rotonda al mig, mal senyalitzada, mal il·luminada i a més escorada cap a la dreta traient visibilitat. Ni tant sols hi ha un rètol que indiqui final d’autovia.

Quants accidents han d’haver-hi en un punt negre com aquest perquè busquin solucions?

Com pot ser que això ho vegem tots els usuaris i els que cobren per fer aquesta feina no?

L’últim, ha estat fa uns dies quan un cotxe amb una parella jove, ha xocat de ple amb la vorera i ha agafat el vol trencant una olivera del mig de la rotonda i aterrant a l’altre costat amb greus conseqüències. Tant ell com ella amb lesions greus i a més han perdut la criatura que estaven esperant.

El curiós és que per solucionar això, només és qüestió de pintura, senyals, llums i sentit comú, rés més, perquè el cost és mínim.

A França, per posar un exemple, aquest punt estaria senyalitzat de tal manera que es veuria des de 3 kilòmetres mínim.

Fa un temps hi havia un triangle lluminós que de nit es veia força bé, no sé perquè però el varen treure. Ara hi ha rètols de límits de velocitat, i els típics de que ve una sortida, en aquest cas per Begur-Regencós i Palafrugell nord, però res que cridi realment l’atenció de que tens davant un final d’autovia amb rotonda. A 200 metres hi ha la rotonda de Llofriu, ja a la C66 que està el doble d’il·luminada que aquesta.

En fi, és increïble, hi ha coses que per més que te les expliquin no les entens... i estem parlant d’evitar accidents greus utilitzant només el sentit comú.