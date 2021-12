Sí, quina culpa tinc que quan vaig néixer, els meus pares, avis, tiets i germanes em parlàvem en català. Diria que el meu país era Catalunya i no pas França, Portugal o Espanya! Poc a poc, vaig fer amics i sempre ens comunicàvem en català. Ho vivia amb persones veïnes, del meu barri o del col·legi. Però tinc gravat en el meu cervell, les classes que vaig rebre imposades en castellà que a més a més... eren totes! Millor dit: un dia a la setmana teníem classe de català! Us parlo de fa molts anys, però ningú pot rebatre què pot sentir un adolescent quan a la seva escola que curiosament casi tothom parlava en català, de sobte els professors i professores... ens explicaven les assignatures en castellà i evidentment els exàmens eren amb una llengua que per a tots plegats era forastera!. Per no parlar de les Revàlides que havíem de fer els Instituts Oficials. No oblido un catedràtic de matemàtiques que se’ns dirigia en castellà però que el seu accent, era més català que tots els que l’escoltàvem. Una pena. I quan sento que actualment, gent de fora molt ben rebuda, ara exigeix ser educat amb una altra llengua que no sigui la catalana, sento tristor i amargor perquè ens demostra que no saben on viuen! El problema és d’ells o nostre?