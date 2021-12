Som en un país on es permet que s’organitzin barbàries. On encara es cobra per veure com es fan patir bous atrapats en una plaça amb foc a les banyes. Passa a les Terres de l’Ebre. O per fer-los córrer i riure si l’animal xoca contra algun element que hi ha per allà al mig o cau en alguna trampa. Passa a Vidreres, un poble ancorat en el segle XX on Vox felicita els seus veïns per votar que «sí» a mantenir l’atrocitat dels correbous.

Som en un país on els partits no s’atreveixen a prohibir aquesta salvatjada per no perdre vots i deixen en mans dels ciutadans una decisió que no tenen valor de prendre ells per evitar desgastar-se. Però el maltractament no s’ha de consultar, s’ha d’abolir. Si els correbous fossin «espanyols» a molts pobles on es mantenen ja haurien corregut a prohibir-ho amb foto i medalla. L’alcalde Vidreres, el primer. I ERC, que s’havia postulat pel «no» als correbous a la població selvatana, ha d’incloure l’abolició al seu programa electoral. No s’ha de ser valent només quan s’està a l’oposició.

No s’hi val fer el discurs de «si no t’agrada, no hi vagis». Això no és un canal de televisió que pots anar canviant, sinó de maltractament i tortura. Ni serveix dir que els de fora de Vidreres no tenen dret a parlar del que passa al poble. El maltractament no té fronteres.