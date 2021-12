La memòria és una eina eficaç per retornar-nos el temps passat i tendeix, quan ets vell, a situar-te a la infància més primerenca.

La capacitat natural de rememorar, d’anar desant records en els prestatges de l’armari de la memòria, en el rebost personal, per bé i per mal, ens ajuda a reconstruir-nos, ens informa amb una altra mirada més crítica com era el món de la postguerra i el període llarg de les carències físiques i espirituals. Un temps calmós, quasi parat, en el qual no passava pràcticament res, tanmateix els infants vivien en una agradosa rutina de col·legi i jocs al carrer, al bosc i a la riera.

La retentiva, només, descriu fets succeïts que podem maquillar tot afegint elements fantàstics que ens afavoreixen i que ens permeten contar-los als amics per cridar la seva atenció i ser més valorats. També la memòria disposa de mecanismes per no rebre atacs amnèsics i emmurallar tresors molt valuosos de la feliç infància a fi de mantenir-los en bon estat i conservar-los indemnes tota la vida.

Qualsevol guspira encén una gran foguera evocadora al meu cap, una escalfor emotiva que m’entendreix perquè desperta el nen que encara roman viu dins nostre.

Hi ha moments inoblidables. Jo els bons els acarono i no deixo de cap manera que l’oblit els apagui, i si observo que es deterioren pel pas dels anys, talment succeeix amb les coses físiques, procuro reconstruir-los amb paciència i com que alguns són compartits amb altres persones no m’importa entrevistar-m’hi perquè m’expliquin què va ocórrer exactament per a una visió més completa i una comprensió més precisa.

Les festes nadalenques es bressolen en els gronxadors més juganers i sensibles de la meva memòria. Alguna vegada he escrit que el meu Nadal era el pessebre, el dinar familiar i els pastorets representats en el teatre per actors del poble, que no respectaven massa bé la textualitat del que va escriure en Folch i Torres i improvisaven tot escapant-se del personatge i es posaven a parlar de fets i gent del poble. Les seves plasenteries ens feien riure molt, especialment les d’en Manel Planchart, un «actoràs» deia tothom, que igualment podia fer de Satanàs com de Manelic a Terra Baixa de l’Àngel Guimerà.

Tanmateix, el primer record que em ve al cap és la meva relació amb el tió, un tronc vell guardat en el llenyer, i que ja els meus germans grans estovaven a cops de pal el dia de Nadal abans de dinar per fer-lo cagar. El tió és el pròleg de les festes, quinze dies abans ja l’alimentava amb patates, blat de moro, gots d’aigua, peles de taronja i cebes perquè de la seva panxa de fusta em regalés llaminadures. Mai fallava, sempre apareixien ampolles de cava, torrons i neules i per acabar sutja de sucre immenjable.

Així doncs, visualitzo en un teatre de la memòria una dona gran vestida de negre amb un cistell, acompanyada d’un nen amb pantalons curts i amb les cames balbes pel fred, que entren al bosc de can Pons a recollir molsa i trossos de suro i els últims bolets tardans, fredolics, mucoses, verderols i escarlets. És la meva àvia Carmeta i jo em reconec en el nen. La bona dona m’explica que per fer el pessebre hi ha d’haver muntanyes de suro nevades, un estany d’aigua amb ànecs, un pescador de canya i una dona rentant roba, un terreny fet de sorra que simbolitza el desert d’una regió aspra i eixuta, un fons blau de nit amb estels fets de paper de plata de la xocolata i núvols de cotó fluix, prats i figuretes en el paisatge que donin vida a la representació del naixement.

(La meva àvia Carmeta no entenia de cap manera que a l’edat dels setze anys estudiés en lloc de treballar i des de la seva ingenuïtat natural em preguntava: «però no t’ho han ensenyat tot encara?» Li contestava que només dominava quatre engrunes i que la muntanya del coneixement era molt alta i mai faria el cim. Ella, si bé no m’ho deia, creia que en el fons el seu net era un gandul que no volia treballar a la fàbrica com els altres nois i els culpables de tot eren els pares per consentir-m’ho).

Durant la dècada del 50 van aparèixer en el mercat noves figures per al pessebre, que res tenien a veure amb les tradicionals: la castanyera a peu de camí per vendre castanyes i moniatos als pastorets, un guardabosc amb escopeta, un pagès amb barretina que llaurava amb els bous, cases i una posada rústega de l’estil del poble de Rupit i un caçador amb un gos; va ser en aquest context quan de cop i volta em vaig trobar en el meu pessebre una nova figura que no vaig saber amb exactitud d’on havia sortit. Una figura inquietant: un home, vestit amb una gavardina llarga fins als peus amb un llarg paraigua tancat a la mà i una motxilla a l’esquena.

Cap altre nen la tenia i si preguntava què simbolitzava ningú em podia donar una resposta convincent. No sabia què fer-ne. Era ben fàcil no posar-l’hi, no obstant em sabia greu. Pel seu aspecte sinistre i per la roba que portava no mantenia cap relació amb les altres figuretes, ni amb el paisatge. S’havia extraviat d’època i d’espai, talment un intrús o un espia? Com si un home del segle XX hagués estat present en el naixement de Jesús, bé per admirar-lo o per impedir-lo. Mai vaig entendre què feia l’home del paraigua allà al mig, ni quina funció realitzava. Ni tampoc sabia en quin lloc situar-lo, si lluny o prop del pessebre i de les bones persones.

Alguns creuen que aquesta tendresa que ens desperta Nadal és massa ensucrada i que hi ha una repetició d’adjectius dolços. Si Déu vol l’any que ve tornaré a ser el nen que posava figures al pessebre, que anava als Pastorets, feia cagar el tió i evocaré els pares i germans que tots ja fa anys que no hi són. Bon Nadal.