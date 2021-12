Un injust plantejament judicial que no els pertany imposar-se al sistema educatiu de Catalunya. Era de preveure la reacció de tots els centres educatius, al no voler acceptar la disposició del TSJC. Ho considerem com una introducció inepte, i donant clares mostres de desconèixer la pedagogia de l’ensenyament a casa nostra. Per quant aquest procés alimenta als partits anticatalanistes dretans, amb les seves paraules adreçades i carregades de mentides a l’Espanya profunda els donen els vots per mantenir dins les cambres polítiques d’aquest país el que al poble català li fa tanta nosa i servei, i ja són massa anys amb aquesta història.

Com era d’esperar, les reaccions de desobediència es multiplicaran per la contundència mentidera dels partits detractors que són els inventors dels fets que venen expressant en els seus mítings i programes informatius. On la llei, aquí sí, hauria d’aturar i frenar el verí que surt dels seus discursos, caient en tot moment en l’insult mediàtic en benefici del que aquests persegueixen, amb l’afegitó de generar odi a mort en contra de les nostres institucions. Un problema molt perillós, si tenim en compte els qui són que mouen aquests fils intolerables cercant un enfrontament de desunió entre els pobles d’aquesta Espanya tan distant. Comencem, doncs, a viure amb l’esperit independent.