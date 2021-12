La crisi climàtica s’intensifica i ens estem jugant la salut i la vida de tots. Els canvis en el clima a la Terra tenen precedents des de temps enrere i afecten totes les regions de diferents maneres; però els científics són clars, la temperatura mitjana global no pot augmentar més d’1,5ºC. En aquest sentit, els efectes del canvi climàtic són evidents. En primer lloc, comporta un augment constant del nivell del mar, per la pèrdua del gel àrtic durant l’estiu. Això contribueix a l’erosió de les costes i a grans inundacions. A més, a mesura que l’atmosfera es va caldejant per l’escalfament global, pot transportar i retenir més humitat, per la qual cosa s’espera una acceleració del cicle hídric i una evaporació intensa dels tròpics i diluvis a latituds altes. Hi ha evidències clares que el CO2 és el causant número 1 del canvi climàtic, però segons un gran nombre de treballs acadèmics, s’afirma que en el 99% dels casos l’ésser humà ha estat el culpable d’aquesta crisi mediambiental. És per això que una de les petites contribucions que podria fer la societat i, sobretot, les empreses, és reduir les emissions d’aquest CO2 per millorar la qualitat de l’aire, tot i que podrien passar encara entre dues i tres dècades perquè la temperatura mundial s’estabilitzés. Per tant, com més trigui la humanitat a mentalitzar-se de la reducció d’emissions, més grans seran els danys, i molt aviat les solucions disponibles no seran suficients. Tot i saber això, molts països continuen ignorant i evitant les evidències de la ciència, i els seus compromisos de reducció d’emissions continuen sent molt baixos.