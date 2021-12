Comença a haver-hi un fart de tanta collonada. De tanta mentida, manipulació i poques explicacions. Fa mesos, quan semblava que la cosa ja feia baixada, es van treure de la màniga la variant Delta, suposada mutació índia del bitxo. Aquesta, apareguda al bell mig d’un procés de vacunació global no exempt de polèmica per la manca de garanties i la sobreinformació no contrastada, era anunciada amb símptomes més letals que els del virus-T, un fet que, sembla, va acabar estimulant la vacunació arreu, sobretot perquè ens van perjurar que així la pandèmia estaria controlada. Mesos després d’aquella voràgine apocalíptica, ni la variant Delta va resultar ser tan virulenta, ni la pandèmia sembla avui controlada. Molt de soroll per res, com el fixatge de Coutinho. I si amb tot aquest esperpent no en fèiem prou, ara que semblava que estàvem a punt de recuperar la vida que ens van robar fa quasi dos anys, s’han tornat a reinventar l’horror d’una nova variant anomenada Òmicron, que és menys greu que la soca original però que es transmet, això sí, a la velocitat de la llum. UUUuuuUUUh…!

Potser és per la punyetera mania que tinc de fa temps de voler que m’expliquin les coses amb pausa, lògica i raonaments ponderats, i val a dir que d’això, últimament, més aviat poc o res, però el cas és que tenint en compte que els vacunats ja estem protegits, per què hem de tornar a punxar-nos si això no ens eximeix d’infectar-nos i si, a sobre, l’Omicron és una variant soft? O és que no estem tan protegits? Sigui com sigui, amb els arguments que esbomben cada dia els oficialistes, entre governants de basar xinès (i espereu que Artús i els cavallers autonòmics de la taula quadrada s’han de reunir per decidir més mesures inútils), epidemiòlegs (ara, si dones una puntada a una pedra, en surten vint-i-cinc… Fum, fum, fum!), i la majoria de mitjans de comunicació, que l’únic que broden és fer massatges als seus lobbies, tots junts només fan que embolicar i «memetitzar» més la troca i carregar de raons els conspiranoics, cosa que tampoc és difícil. Molts, davant d’aquest nou context amenaçador, no ens queda altra que sobreviure a aquests dos pols de gilipollismes extrems, els dels terraplanistes de les vacunes i el dels que s’empassen qualsevol cosa a l’estil bukkakke.

La matraca diu ara que ens cal una punxada més, però no s’haurien de punxar els que no en tenen cap, abans? És simple aritmètica. I lògica. Perquè amb la informació que corre, a banda d’evidenciar la bella sonoritat de l’abecedari grec i els insalvables i creixents defectes de la democràcia, les noves variants de la covid-19 només estan servint per continuar alimentant el discurs del pànic infundat, la subordinació dels estats a les farmacèutiques, i la vergonyosa incapacitat d’aquests per gestionar i redreçar una farsa que estan fent durar massa. I ara diuen que m’haig de fer una tercera punxada? I tant, la que tinc aquí penjant.