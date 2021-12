Hi ha diversos factors que perjudiquen seriosament la salut mental. Alguns d’origen científic, són inevitables de preveure fins que s’han de tractar. La Marató d’aquest any així ho deixa palès, perquè contribuïm en la investigació i recerca d’un mal invisible, que encara no es reconeix amb prou respecte.

Uns altres factors que afavoreixen el desequilibri psicològic, són l’assetjament i la intimidació. El bullyng escolar, laboral, familiar o social. Són causants d’un deteriorament emocional difícil de cicatritzar, que sí es pot evitar educant contra la discriminació a les escoles, així com també, sancionant als adults amb poder que sobrepassen línies. Tanmateix, no es fa eco als mitjans de comunicació, dels múltiples suïcidis que per desgràcia omplirien titulars, a no ser que els protagonistes siguin famosos o populars. Inequívocament, una societat tan perjudicada com la nostre i agreujada encara més amb la pandèmia, necessita amb urgència una salut mental gratuïta, sí o sí. Tothom hauria de tenir dret a curar-se, al marge de la capacitat econòmica de cadascú.