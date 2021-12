No s’acaba de veure com deixar buides tres butaques de cada deu transformarà la platea d’un teatre en una zona segura, o com desactivar tres de cada deu cintes de córrer provocarà una reducció dràstica de la transmissió de virus entre els esbufegadors d’un gimnàs. Tampoc no s’endevina la utilitat de prohibir-nos anar pel carrer entre la una i les sis de la matinada, com si tinguéssim moltes ganes de fer botellons amb anorac i refredar el cubata amb gebre. Potser es tracta d’evitar una onada de refredats noctàmbuls que acabi de saturar els soferts ambulatoris?

Una part de les restriccions anunciades semblen respondre al conegut principi «hem de fer alguna cosa», perquè si no fan res i l’epidèmia es dispara ens els menjarem de viu en viu. El comitè assessor va elaborar un informe pronosticant 25.000 contagis diaris al gener si no s’adoptaven mesures dràstiques, i als consellers se’ls van posar els pels de punta. A més a més, a Madrid la presidenta llibertària va dient que ho mantindrà tot obert per alimentar la profitosa orgia de compres, sopars i musicals, motiu més que suficient perquè el nostre executiu, socialdemòcrata i antimadrileny, decideixi exactament el contrari. Però que algú hagi de «fer alguna cosa» no justifica que allò que es faci no s’acabi d’entendre o sigui tan complicat de complir com de vigilar. Que ho preguntin a les botigues. Les restriccions adoptades pel Govern per evitar ser devorat pels contagis estan provocant les mossegades furioses dels sectors econòmics afectats, des de les sales de festes fins els teatres passant pels restaurants, perquè els engega a rodar un dels grans moments del negoci anual, amb les cites de Nadal i de Cap d’Any com a principals damnificades. Facin el que facin, clatellada: heus aquí el dilema dels governants en temps de fatiga pandèmica. Els de Madrid ho tenen clar: prefereixen l’aplaudiment popular. Els de Catalunya han optat pel sacrifici dels herois consagrats a una missió.