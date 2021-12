El que està passant ara mateix amb la Covid-19 em recorda el març de 2020, quan d’un dia per l’altre vam passar de veure el virus com una cosa llunyana que no anava amb nosaltres a estar confinats a casa. Ara tampoc ens ho crèiem: vèiem mitja Europa suspendre mercats de Nadal i tancar-se de nou a casa, però aquí seguíem fent vida pràcticament normal. Ens van dir que amb la vacunació i el passaport Covid podríem sortir de la pandèmia, i ens vam acabar confiant, pensant que tornàvem a ser 2019. Però no. I aquí estem, a dos dies de Nadal havent d’adoptar mesures que ningú volia i que suposaran un nou sotrac econòmic per a sectors com la restauració o l’oci nocturn.

Els científics portaven setmanes avisant que això passaria, però sembla que els polítics no s’han decidit a prendre mesures fins que no ha estat inevitable. I això els d’aquí, perquè a Madrid sembla que encara no s’han donat per al·ludits. En tot cas, no és el moment de buscar culpables. Per molt bé que s’hagin fet les coses dins dels bars i restaurants (l’oci nocturn em genera més dubtes), cal frenar el virus d’alguna manera. Això sí, les administracions han de pal·liar l’impacte econòmic tant com sigui possible. A tots ens tocarà apretar les dents si no volem que el 2022 sigui, com dirien en anglès, un twenty twenty too.