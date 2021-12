Els que ens hem dedicat a la recerca sabem la importància de tenir bona informació i de ser capaços de fer preguntes interessants per arribar a resoldre els problemes. Se suposa que els que es dediquen a la política tenen bastant bona informació. El problema és tenir prou capacitat per analitzar-la i fer les preguntes correctes. Posaré uns exemples. En el tema de l’escola catalana les dades que em semblen rellevants són: 1. les proves Pisa als alumnes catalans demostren un coneixement del castellà tan bo com els de Madrid i 2. segons Crónica Global (ningú ho ha desmentit) diferents dirigents d’ERC i Junts porten els seus fills a escoles on el català com a llengua vehicular de l’ensenyament no sobrepassa el 75 %. La pregunta intel·ligent és, per què uns es barallen pel castellà que els nens dominen al final de l’ensenyament obligatori i els altres s’exalten per una sentència que demana un % d’espanyol semblant al que tenen les escoles on porten els fills? La pregunta porta implícita un camí cap a una solució: si uns i altres volguessin resoldre el problema i no inflamar, amb una negociació discreta i seriosa com proposen els socialistes, sembla que es podria arribar a un consens raonable. Un incís, no sé si Casado s’adona que al dir que els nens que demanen més espanyol se’ls castiga no deixant-los anar al lavabo o obligant-los a portar pedres a la motxilla, no només diu una bestiesa sinó que insulta a tots els mestres de Catalunya. Deixa entendre que són com robots sense criteri propi.

Un altre exemple és l’actitud de les dretes. Les dades diuen que quan governa la dreta, en temes centrals, té la mà estesa dels socialistes però al revés no és així. Prenem com a exemple les renovacions de càrrecs o les diferents negociacions amb ETA. Quan ha governat la dreta les institucions s’han renovat normalment perquè els socialistes han col·laborat però no passa el mateix quan governa l’esquerra. I si parlem de la negociació amb ETA, quan ho va intentar el govern de Felipe González va ser criticat durament per Aznar que, en arribar al poder, ho va intentar i va tenir la mà estesa dels socialistes. I de nou quan ho va intentar Rubalcaba, ministre de l’interior de Zapatero, Rajoy el va criticar durament. I quan ETA va dir que deixava les armes i acceptava les regles democràtiques, la dreta continua dient que no es pot pactar res amb Bildu, mentre pacta amb VOX, hereva del franquisme més ranci. La pregunta que em ve al cap, és pot fer política seriosa amb una oposició que no opta per l’acord en temes bàsics?

Fa poc pensava en els problemes que tenia al davant Sánchez quan va arribar al poder. Tenia els problemes de pobresa i desigualtat agreujats després de la crisi del 2008, tenia els problemes derivats dels reptes del món d’avui: canvi climàtic, globalització, digitalització, canvi de model productiu, etc., més el problema català, amb una meitat dels catalans desafectes a Espanya. M’hauria agradat veure propostes sobre aquests temes consensuades amb el PP però algú creu que el PP voldria fer alguna cosa que no sigui criticar-ho tot? Si es volia abordar el tema català de veritat, era possible fer-ho amb un consens mínim amb el PP? Tots hem vist la seva resposta a la taula de diàleg o als indults. Després el govern Sánchez ha hagut d’afrontar la pandèmia, les inundacions i el volcà de La Palma i ho ha hagut d’afrontar sol, sense cap suport (crític per suposat) de l’oposició. Davant la pandèmia el PP ha dit primer que el govern d’Espanya no donava joc a les autonomies i ara que ho deixa tot en mans de les autonomies, que no hi ha un pla conjunt i tot això amb reunions setmanals de coordinació. Que diferent l’actitud del laborisme angles votant les mesures contra la COVID perquè els creuen necessàries, sense especular sobre els efectes del vot contrari d’un centenar de diputats toris!! Aquí la dreta ho hauria aprofitat per intentar fer caure el govern sense importar-li què passa amb la pandèmia. La dreta espanyola no té adversaris polítics amb qui discrepar però també acordar coses sinó enemics a qui cal matar sense pietat, què importa si els problemes no es resolen si podem matar a l’altre, recuperar el poder.

Pensem en l’actitud que ha tingut el PP davant les autoritats europees. Sánchez ha estat clarament proactiu a Europa, ho va ser defensant els fons europeus, ho és ara amb el tema energètic, etc. i s’ha guanyat el respecte de les autoritats europees. El PP, no sé si per enveja, va fer el que no fa l’oposició de cap país, va demanar que no es donessin les ajudes perquè malgastarien els diners o que se l’imposin uns controls que farien impossible la seva implementació, sembla preferir que no es portin a terme els plans de recuperació (cosa que afectaria negativament a tots els espanyols) abans que donar suport crític al govern perquè en sortim tots beneficiats. Darrerament, en aquest tema, calla perquè veu que, amb el govern Sánchez, Espanya ha estat la primera a aconseguir que li aprovessin els plans de recuperació i la primera en rebre el primers diners. Aquests dies amb una Ayuso que va per lliure i VOX trepitjant-li els talons al PP, Casado ha demostrat la seva inconsistència, la seva falta de solidesa, crida, desbarra, perquè, davant els problemes, no té resposta. La pujada de to arribant a l’insult és la demostració més evident del seu desconcert. Inclús Feijóo li ha dit que potser li vindria bé un xic més de mesura encara que sembla que no li fa gaire cas.