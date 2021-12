Arribem de nou a un Nadal incert amb la primera vacuna per als més joves i la tercera per als més grans. Poc a poc tothom ens anem posant la que ens toca. Per sort disposem tant de la infraestructura com de les dosis pertinents per a poder rebre-la i, sobretot, amb una colla de sanitaris abocats del tot a la feina. Però cal escoltar els experts que ens diuen que la pandèmia actual s’ha de tractar mundialment, com totes suposo. Quan deixarem de mirar si podem o no fer quelcom per seguir amb la vida quotidiana d’abans, cosa que dubto que hi tornem del tot mai, i començarem a plantejar acords i ajuts on ningú no es vegi bandejat i, sobretot, es tinguin en compte aquells països que, per raons que tots sabem, es veuen més mancats?