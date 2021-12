El darrer dia 22 de desembre el Sr. Callahan Ruiz va publicar a DdG una nota titulada Òmicron s’escriu amb «f» de farsa. Considero aquesta nota especialment irresponsable. Estem en un país en què la llibertat d’expressió és un dels pilars de la nostra democràcia i per tan cada un pot dir el que cregui oportú. Dit això voldria precisar que:

1. Entenc que el Sr. Callahan Ruiz i molta gent comencin a estar farts del tema covid19, jo també. Però és un tema que no té res de collonada. Al planeta ja han mort més de 5,4 milions de persones i cada dia en morent més.

2. És molt difícil explicar el que passa: quins virus, quines variants, vacunes si o no, quins efectes tenen, que cal fer per no ser contagiat. Simplement és una tema que al 2019 ningú en sabia res. Estem aprenen cada dia i ens falta molt per entendre la situació i encara falta més per trobar solucions satisfactòries pel gust de tothom. Aquesta nota del Sr. Callahan Ruiz no aporta res de positiu, ni ens ajuda a entendre millor el que està passant.

3. La pandèmia covid19 està tenint un efectes demolidors a nivell de vides, salut psíquica i somàtica, danys econòmics i el nostre sistema de salut pública pot destruir-se si no actuem de manera coherent i disciplinada des del punt de vista social.

4. Confondre més a la gent i no complir les normes que s’implementen per intentar parar la difusió de la pandèmia es irresponsable.