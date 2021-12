Un toc de queda de la una a les sis de la nit, comptant que l’oci nocturn ja està tancat, i l’obligatorietat de la mascareta a l’exterior. Dues mesures que, segons el criteri de la majoria d’epidemiòlegs, no serveixen per frenar els contagis, però que els governs que ens manen, el català i l’espanyol, han imposat per conscienciar-nos de la gravetat de la situació. Si són, o no, mesures útils no importa.

Dilluns, amb posat greu, el conseller Josep Maria Argimon ens anunciava que la situació és molt greu i que calia implantar noves restriccions com, per exemple, limitar quants podem seure a la taula de casa els dinars de Nadal i Sant Esteve. Que la pandèmia s’ha tornat a desbocar en les últimes setmanes ja ho sabíem tots. No calia que ens ho expliqués Argimon, només cal pensar en el nombre de positius i de confinaments, sobretot a les escoles, hem tingut en els nostres entorns més propers. I d’això ja ens n’havíem adonat abans de dilluns. A diferència de molts companys de govern i de partit del conseller de Salut que, dissabte, només 48 hores abans de l’anunci de restriccions, no van tenir dubtes que calia anar al concert de Lluís Llach al Palau Sant Jordi. 10.000 persones, sense la necessitat d’ensenyar el passaport covid ni cap mena de restricció d’aforaments. Tots allà plegats cantant. Aquell dia la situació de la pandèmia no era tan greu com dilluns... El concert de Lluís Llach, la manifestació de Som Escola d’aquell mateix matí amb 35.000 persones o el Congrés del PSC d’aquest mateix cap de setmana són actes absolutament legítims. Però, recorrent als clàssics, «la dona del Cèsar a més de ser honrada ho ha de semblar», i la distància entre el que fan els nostres polítics (anar a un concert amb 10.000 persones) i el que ens fan fer (no reunir-nos més de deu persones a casa per Nadal i Sant Esteve) pot acabar esgotant la paciència d’una societat que, quan se li ha requerit, s’ha confinat a casa, ha abaixat la persiana dels seus negocis o ha corregut a vacunar-se tantes dosis com fossin necessàries. La paciència té un límit i mesures com el toc de queda o la mascareta a l’exterior només serveixen perquè ens fem la pregunta de si els nostres governs ens resulten útils.