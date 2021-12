Bon Nadal Mr. Scrooge. Sàpiga que no em sap cap greu que vostè sigui tan ric. Estic d’acord amb Mario Moreno «Cantinflas» que no hem d’acabar amb els rics, sinó amb els pobres.

Em sembla bé que tingui aquell llamp de casa on no falta res, em sembla bé que vagi amb un cotxe que val més que la suma del que costaran tots els utilitaris que jo tindré a la vida i que tingui un apartament a la costa amb iot amarrat, que tingui alguna cosa per Baqueira , que el joier de la seva senyora sigui espectacular i conegui tots els destins turístics del món. Amb raó em podrà dir que és un ciutadà exemplar, que la seva contribució a la cosa pública via impostos és considerable i que mou diners, crea riquesa i llocs de treball. Tot això està molt bé. Fins i tot li admeto que és normal que guardi per si algun dia van mal dades o que el dia en què el posaran al taüt de fusta i el Mercedes de la funerària el durà a cremar o enterrar, hagi deixat un bon pessic per a la seva descendència. Vull que sàpiga, Mr. Srcooge, que no soc contrari a res d’això.

Però, avui que és Nadal i, tenint com té tants de quartos, li proposo que comenci a gastar a cor què vols per a dilapidar tot el que no es podrà rebentar en la vida per llarga que sigui. Què en vol fotre de tants de calés, Mr. Scrooge? Tregui la targeta o el talonari de xecs avui mateix i comenci la festa. Ni per caritat ni per justícia. Faci-ho per pur plaer. I no li dic pas d’ingressar 50 € a la Marató o fer-se soci de Càritas o Metges Sense Fronteres com ho fan els seus empleats, això són minúcies. No s’adona que al seu voltant hi ha molt on invertir? Ajudi a uns joves músics a fer el seu primer concert, o a algun artista a muntar una exposició, produeixi teatre o cinema, presenti’s a la llar de jubilats del costat de casa i demani si els cal alguna cosa. Detecti algun jove estudiant talentós i ajudi’l a progressar. O, avui que és Nadal, miri si entre els seus subordinats en té algun que ho està passant malament. Potser té un fillet que es diu Tiny Tim que necessita una atenció especial, més enllà del que la societat li pot donar. Afegeixi’s a la taula i comenci a divertir-se gastant a tort i a dret sense esperar que Fantasma del Nadal de l’any vinent li mostri una fosca tomba amb el seu nom. I faci una mica possible que sigui cert allò diu en Tiny Tim al final conte del gran Dickens que l’ha fet a vostè famós per la seva gasiveria: que Déu ens beneeixi a tots! Fins d’avui en quinze (que el primer dia de l’any no hi ha diari), si no hi ha res de nou.