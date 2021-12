Catalunya ha aprovat pressupostos dins el termini per primer cop en una dècada. El pragmatisme ha arribat al Parlament de Catalunya i al govern de la Generalitat. Segur que la majoria de diputats de Junts no tenia previst un pacte amb els Comuns, com segur que a Madrid Pedro Sánchez no voldria tenir Bildu i ERC com a aliats preferents, o a Girona Marta Madrenas no hauria volgut que el pressupost municipal s’aprovés gràcies a un exregidor de Ciutadans. L’art de governar implica estira i arronses, buscar el mínim comú denominador i fer concessions al rival polític per un bé superior.

En l’última dècada, prorrogar els pressupostos a Catalunya s’havia convertit en la norma i no en l’excepció. No oblidem que el pressupost és l’instrument per dur a terme projectes i, com a tal, s’ha d’adaptar a la realitat econòmica i social del moment. Si no es pot planificar la despesa corrent ni la previsió d’ingressos, el problema és descomunal, perquè aboca l’administració a viure en la provisionalitat. No fa tant, Quim Torra presumia que en la seva etapa com a president va contribuir en tot el que va poder a no aprovar cap pressupost espanyol. «És un dels honors més grans de la meva carrera política», assegurava. Una afirmació indecent i indigna perquè mostrava orgull per una decisió que acabava perjudicant famílies i empreses de Catalunya.