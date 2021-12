Nadal és sempre el trobament amb el Déu Infant, el Déu-amb-nosaltres! En aquesta Nit Santa de Nadal, els cristians fem l’experiència de la bondat de l’Emmanuel, el Déu que entra en la nostra història i en el nostre món. Per això el Nadal ens porta cada any l’amor de Déu manifestat en l’Infant del pessebre!

Com que desconeixem la data del naixement de Jesús, l’Església va escollir simbòlicament per celebrar-ho, el solstici d’hivern, perquè en l’inici de l’allargament de les hores de claror, veiem la victòria de la llum sobre les tenebres. Si els pagans celebraven el naixement del sol, els cristians celebrem el naixement de Jesús, llum que fa brillar la seva claror enmig de la foscor. I així com el sol a ple dia ho omple tot de la seva llum, també el Fill de Déu fet home, ho omple tot de la seva glòria, il·luminant els cors de tots els homes. Per això els cristians vetllem aquesta Nit Santa, nit en la qual el naixement de Jesús porta la pau i l’alegria als cors senzills i als homes i les dones de bona voluntat.

El naixement de l’Infant de Betlem no és només una realitat del passat! L’Emmanuel, el Déu-amb-nosaltres es fa present en el nostre món, en la nostra història, en el nostre temps! Perquè Jesús va venir (i continua venint) a compartir de ple la vida de la humanitat.

Jesús va néixer en un lloc inhòspit i pobre, perquè Maria i Josep no van trobar una estança acollidora, com tantes famílies que avui tampoc no troben un lloc per viure amb dignitat! Jesús no va néixer ni en el palau d’Herodes, ni tampoc en el Temple de Jerusalem! Jesús va venir assumint totalment la condició humana, per compartir també la sort del seu poble. Així, prenent rostre humà, el Nadal refà la nostra esperança, restitueix la confiança en l’altre i renova la nostra fraternitat!

Nadal és la manifestació d’un Déu solidari amb el món. Un Déu que no anul·la l’home, sinó que amb la seva amistat, li dóna plenitud. El Nadal ens diu que Déu està de la nostra part i per això s’ha fet present enmig nostre, convidant-nos a la senzillesa, a la solidaritat, a renéixer de nou!

És en el Nadal que Jesús ve a il·luminar les nostres tenebres i a donar nova vida als qui es troben en la foscor o en la desesperació! Per això podem descobrir el Nadal en aquells que estimen sense paraules, en els qui veuen Déu en l’altre, en els qui perdonen sense condicions, en els qui somriuen amb netedat de cor i en tots aquells que obren camins de pau i de diàleg. Com deia el cardenal Martini, «el Nadal és font d’esperança». Una esperança que es fa realitat en els pessebres vivents, i en la solidaritat que ens fa més humans.

Que la claror d’aquesta Nit Santa ens ajudi a descobrir en la pobresa de l’Infant de Betlem, el «Salvador, que és el Messies, el Senyor» (Lc 2:10-11)

Que el Nadal porti la pau i l’alegria al nostre món i als nostres cors.

Sant Nadal a tots.