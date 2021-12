Ha arribat un nou Nadal, però encara amb pandèmia. Fa anys que escric Nadals explicant vivències, records d’infantesa. L’any passat vaig dir que era un Nadal diferent i enguany estem igual o pitjor, ara la gent està com descontrolada, amb mals entesos i baralles, a les cues la gent s’empipa i més...

La Pandèmia ha capgirat el món. La societat s’ha convertit en un gran circ on podem veure coses que no veiem, molta gent no està contenta, tothom reclama moltes vegades amb raó, la gent s’ha tirat als carrers, les vendes per internet s’han multiplicat, els patinets semblen ser l’ordre del dia, poc respecte a tot i tothom.

Els amics diuen «si anessis, Carme, pel carrer, quedaries parada: gent amb mascareta, sense, ciclistes, patinets, concerts, trobades, sopars, fires, festes i tantes coses». No veig tele però fullejo el diari. Estan entregant quantitat de premis, condecoracions i guardons de tots tipus; hauran de dir que el 2021 és l’any dels premis, sempre n’hi ha hagut però ara és un dona-me’n dona-me’n. Canvien noms de carrers i places, crec que molta gent és mereixedora de tenir un carrer, però canviar un per l’altre... En canvi tenim gironines i gironins que ja l’haurien de tenir i està per arribar.

Tenim una Girona que fa pena; jo no ho he vist, les xarxes ho diuen i ensenyen. Una senyora ahir em deia «no havíem mai vist tanta fulla per terra, sembla que hi ha uns arbres que fan com uns aglans xafats per terra, la gent rellisca i sobretot es queixen». Pel que veig tot està molt deixat. I amb tanta festa on som? A un nou tot de queda que podria ser molt greu.

Tenim molts sanitaris de baixa, els CAPs col·lapsats, els telèfons igual no pots contactar amb ningú, ni oficines, sempre sents la mateixa cançó. Cues per vacunar... On ens ha portat aquesta disbauxa, allà on estem i ara què? L’hostaleria, el comerç i altres aforaments afectats. Heu pensat que si tots haguéssim fet cas ara no estaríem així? Sé que s’ha de treballar per viure, jo també he treballat, i molt, i per un fet més trist de salut sé què passa quan es baixa una porta uns dies, que el negoci no és el mateix.

Estimo les tradicions com ningú, i he fet coses per recuperar-les. Ara neixen pessebres vivents, Pastorets, no dic els de Girona, que ja existien, i d’altres, i m’agrada que es facin, i molt, però ara quantitats de gent, concerts, conferències, els bars i terrasses que sembla que neixen. Hem perdut quantitat d’establiments estimats, penso que no tindria la suficient valentia ni per passar pel «meu carrer», allà on vaig obrir els ulls en arribar a aquest món.

Ens ha arribat el Nadal i molts sentirem el verdader significat del Nadal. Recordaré el Naixement de Jesús en una cova on no hi havia llums, ni garlandes, tot era pobresa i molta fred, un bou i una mula per donar escalfor al fill de Déu que restava embolcallat en un pessebre junt als seus pares, Sant Josep i la Mare de Déu. A mesura que se sabé la bona nova els pastors anaven arribant per adorar al fill de Déu portant-li ofrenes, no regals com ara. I així comença el miracle del nostre veritable Nadal.

Aquest moment màgic que des de petits ens han ensenyat, aquest sentiment amb diverses escenificacions, es repeteix fa milers d’anys. Naixerà el fill de Déu i allà hi haurà la mateixa pobresa, no hi haurà calefacció ni un bon habitatge ni una taula ben parada on no hi manqui res, els pastors no aniran amb gran vestits ni amb barrets al cap, ningú arribarà amb cotxe, hauran caminat hores i hores, però no importa, van a adorar el fill de Déu. No hi haurà desfilades però sí un estel que assenyalarà on arribaran i així aquests personatges que portaran al nen les ofrenes d’encens, or i mirra, que són els estimats Reis Mags D’Orient, tornaran però sense cavalcades ni carrosses ni caramels, però els petits tindran els seus regals, el miracle continua, així podria anar seguint...

I arribar al veritable «Miracle de Nadal», el meu i el de molts: «El naixement del Fill de Déu».

Tant de bo que l’any que estrenarem s’emporti la Pandèmia que tant mal ha fet, i que tot el món sanitari que són els nostres herois, perquè ells són els que estan amb la gent que pateixen i donen la ma als que no podien abraçar la família; ells també molts ens han deixat.

Des de la solitud de la meva llar, amb companyia de tres naixements i l’escalf que em doneu les persones que m’estimeu, jo us estimo a tots i us desitjo de tot cor: Un bon Nadal encara amb pandèmia i un millor 2022. Per a tothom.

(*) Filla dels fundadors de la desapareguda Granja Mora de Girona