El dissabte 14-XI s’acabà la cimera del clima de Glasgow, on es van reunir 198 estats, i el més calent, en aquest final d’any, segueix a l’aigüera. Hem tornat al «torni demà i ja veurem» i llegeixin per «demà» la cimera d’Egipte de l’any vinent. Allà sí que sí: les polítiques climàtiques seran més ambicioses. Així portem 25 anys amb algunes puntes com la cimera de París del 2015 per no parlar de la de Kyoto de 1997. Quan, el dimecres 10-XI, EUA i la Xina van anunciar un pla conjunt per reduir emissions de pol·lució, hi va haver moments d’eufòria, però a mesura que els dies passaven es va anar desinflant, fins al punt que la conferència es va haver d’allargar un dia més per obtenir alguns acords amb una mica de cara i ulls. Ara bé, quinze dies van donar per molt, fins i tot per adonar-nos de la hipocresia d’alguns països que amagaven els seus interessos sota capa del bé comú (França volia i vol revitalitzar les centrals nuclears com a energia neta, com si els residus que produeixen els reactors no fossin brutíssims). Segons els científics, per limitar l’escalfament global a un màxim d’1,5ºC de mitjana com s’acordà a París, cal eliminar les emissions com a mínim un 45% abans de 2030 i arribar al zero net el 2050. Algú s’ho creu? El president de la conferència, Alok Sharma, va haver de parlar d’«acord imperfecte». Mirant el vas mig buit, doncs, insinuà desacords. En resumeixo un decàleg tot seguit.

1) Quinze dies de reunió no van servir per garantir la reducció de gasos d’efecte hivernacle en un 45% el 2030, que era l’objectiu; 2) La Xina es negà a reduir les emissions de metà un 30% el 2020 i diu que desenvoluparà un pla nacional propi; 3) L’«eliminació progressiva del carbó» per voluntat de la Xina i l’Índia va quedar com a «reducció progressiva del carbó»; 4) Eliminar els «subsidis estatals als combustibles fòssils del carbó, gas i petroli», es corregí com a «subsidis ineficients» per voluntat d’Aràbia Saudí (per primera vegada es parlava de «subsidis ineficients», cosa que permet moltes interpretacions); cal recordar que les plantes tèrmiques, i fins i tot les de cicle combinat, són font important d’emissió de gasos d’efecte hivernacle: mentre els EUA s’han compromès a eliminar els subsidis, Rússia, Austràlia i Aràbia Saudita, no; 5) La Xina no accepta la idea que els estats hagin de presentar l’any vinent i cada cinc anys un nou pla d’acció climàtica per tancar la bretxa d’emissions que cal retallar; l’Índia encara no els ha presentat, però prometé arribar a zero emissions el 2070 (20 anys més enllà de l’acord de París); 6) Els països pobres exigeixen un fort increment dels recursos (públics i privats) que el món desenvolupat mobilitza a fi de mitigar el cost de l’adaptació al canvi climàtic i en desconfien. (És com si diguessin als països rics: «Si vostès van contaminar el planeta i ara no ens ho deixen fer a nosaltres, paguin-nos-ho». S’havien promès 100.000 M de dòlars per al 2020; s’han quedat en 79.000 M € postposats al 2023; 7) La UE que ho fa, no vol comercialitzar els drets d’emissió a tot el món perquè no hi ha garanties d’un doble comptabilitat (el Brasil podria comptabilitzar les reduccions per desforestació i posar-les al mercat; 8) Rússia i altres països voldrien comercialitzar drets o quotes procedents dels antics certificats d’emissions del protocol de Kyoto (COP3) contra la UE, perquè inundar el mercat de drets d’emissió barats o de nul valor desmotivaria les accions d’emissió preventives; 9) Les nacions africanes gasten vora un 10% del PIB anual en adaptació, cosa que el 2050 pot doblar-se, i s’espera a la cimera d’Egipte per crear fons per a països pobres i mecanismes de pèrdues i guanys; 10) Es dilueix la necessitat d’apostar per energies netes en no detallar cap mesura, compromís ni cap tipus de calendari.

Mohamed Adow, director del think-thank kenyà Power Shift Africa, resumí força bé els resultats de la cimera tot lamentant que «les necessitats de la gent vulnerable del món hagin estat sacrificades a l’altar de l’egoisme del món ric».

Punts positius? N’hi veuria tres. Un, la creació d’un organisme extern per monotoritzar, a partir del Programa de l’ONU, el desplegament de les polítiques climàtiques tot presentant informes anuals de les emissions de cada país perquè ningú no faci trampa. Dos, que vint estats signessin un acord de 20 M€ per aturar el finançament de combustibles fòssils a d’altres països. I, tres, que 40 països s’haguessin compromès a eliminar el carbó el 2020, per a les economies més grans, i el 2040 per a les més petites i oferir 15.600 M€ per ajudar a fer la transició del carbó a les energies netes (però ni EUA ni Xina ni Austràlia, i per tant, ja no és tan positiu ).

A més, hi va haver acords sectorials. N’esmento alguns. Una trentena d’estats i institucions (entre els quals, Espanya) es van comprometre a posar fi al finançament internacional amb diners públics de projectes per fomentar el petroli, el gas i el carbó, per abans del 2022. L’Agència Espanyola de Crèdit a l’Exportació vol posar fi a aquest finançament, fins i tot el del gas, a finals de l’any vinent. Pel que fa als cotxes, 31 estats i 11 empreses fabricants d’automòbils es van comprometre a eliminar els vehicles amb combustió de benzina i dièsel: el 2035, en els mercats clau; el 2040, a la resta del món. Ara bé, fou un pacte sense valor vinculant ja que els tres principals mercats mundials (EUA, Xina i Japó), que representen 2/3 de les vendes mundials de vehicles, no s’hi van adherir. L’Índia, el quart mercat, té previst que 2/3 dels vehicles nous siguin elèctrics a partir del 2030. Espanya no s’adherí tampoc al pacte amb l’excusa que el tema estava en discussió a la UE. En relació al metà, el segon gas més contaminant i causant del 25% de l’efecte hivernacle, 130 estats van signar un conveni per reduir un 30% d’emissions el 2030.

Vam perdre el tren a Glasgow un cop més? Alguns experts es queixen de manca de sancions. Tot arribarà. LA COP26 (Conference Of the Parties de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic) provenia de la COP1 celebrada a Berlin el 1996. Si amb aquests 25 anys haguéssim fet la meitat de les coses proposades i haguéssim endreçat el planeta, en aquest final d’any no ens trobaríem amb l’aigua al coll i a punt del col·lapse.