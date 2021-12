Començar la casa per la teulada o pel terrat és una expressió que s’aplica quan es pretén fer una cosa al revés del seu ordre natural. És evident que si construïm una casa, per poder instal·lar la teulada, cal primer haver acabat els pisos de sota. D’entrada sembla una mala praxi, però vet aquí que hi ha una cosa en aquest món que convindria començar-la per la teulada i és l’anomenada transició energètica. Intentaré explicar-me.

La transició energètica consisteix bàsicament en deixar de consumir combustibles fòssils i utilitzar fonamentalment l’energia del sol, ja que el vent també té el seu origen en el diferent escalfament de les capes atmosfèriques. Aquesta transició és imprescindible i urgent; el que alguns discutim és com s’ha de fer tenint en compte que l’energia solar que arriba a la superfície de la Terra ho fa en una quantitat immensa, que s’estima supera en 10.000 vegades les necessitats d’energia de tota la població mundial.

És a dir, gràcies al sol tenim una font inesgotable d’energia. Les plantes i altres organismes (com les algues) han estat capaços d’utilitzar aquesta energia mitjançant una molècula anomenada clorofil·la i un procés complex (la fotosíntesi), que té l’avantatge que no només produeix energia metabòlica sinó que a més retira l’odiat CO2 de l’atmosfera. La humanitat fa temps que ha après a fer servir l’energia solar, per exemple en els molins de vent o en les embarcacions a vela. També els combustibles fòssils han suposat un aprofitament derivat de l’energia del sol donat que tant el carbó com el petroli són materials generats a partir de la producció biològica de plantes, per tant, gràcies a la fotosíntesi. El que passa és que la utilització que n’hem fet i sobretot la seva rapidesa, ha generat un gran problema a causa de l’alliberament sobtat de CO2 que havia estat retingut durant milions d’anys als jaciments.

Hem deixat anar a la fera i ara estem davant d’una emergència climàtica. Per superar-la, estem posant tot l’esforç tecnològic i inversor per a millorar velles tecnologies, construint aerogeneradors cada cop més potents i plaques fotovoltaiques més eficients per aprofitar l’energia solar i generar suficient energia renovable per substituir a la fòssil (en el suposat que això sigui possible al cent per cent).

Fixem-nos en el tema de les plaques fotovoltaiques. La seva instal·lació necessita consumir sòl. Aquest sòl pot ser natural, agrícola o d’espais que ja han estat transformats. Segons un estudi (TE21, que podeu consultar a Informes de Transició – Transició Energètica (energiaibosc.com) a Catalunya es disposa d’unes 15.000 Ha de teulades (que suposen un 0,5% del territori), el conjunt de les comarques de Girona un total d’unes 2.200 Ha i l’Empordà (Alt i Baix), unes 900 Ha. L’aprofitament d’aquestes teulades no afegeix cap impacte per ocupació de territori i malgrat totes les dificultats pel seu aprofitament total (la propietat, la capacitat per a suportar el pes de les plaques, la seva orientació, etc.) caldria fer estudis acurats per veure quin és el seu potencial per a la generació d’energies renovables.

Es comencen a moure projectes interessants. Per exemple, un de ben a prop: Empòrium’21, plantejat per l’Alt Empordà, suposa un pla integral de transició energètica amb els objectius d’aconseguir zero emissions de CO2 per 2030 i una autosuficiència energètica (uns 600 MW en deu anys), fer una generació distribuïda i participativa de l’energia renovable i aconseguir una transformació econòmica i social compatible amb l’equilibri territorial. La consecució d’aquests objectius podria suposar, segons l’estudi, la generació de més de mil llocs de treball associats. Es formulen una sèrie d’accions en quatre eixos (energètic, de coneixement, econòmic i social) i cal una participació pública i provada en tot plegat.

I plantejo la pregunta final: per què no comencem la casa per la teulada? És a dir, en lloc de pensar primer en els grans macro-projectes de generació, posem els esforços a desenvolupar tota l’energia distribuïda que podem aconseguir aprofitant terrats i teulades. Sabem que probablement no serà suficient però mentrestant fem una planificació acurada del territori que eviti que sigui la iniciativa privada qui determini on es poden construir grans centrals de producció , com passa ara per ara. Us imagineu que en el cas de l’urbanisme no existissin els plans d’ordenació i que fos el promotor qui decidís on vol fer un bloc de pisos i les seves característiques?

Cal començar per la teulada i a la vegada planificar el territori sota criteris objectius i no estrambòtics, tant a terra com al mar, per a decidir llocs adients per als macro-projectes que puguin fer falta i que no sigui l’oportunitat de negoci el criteri de més pes (si hi ha vent, allà que anem, peti qui peti).