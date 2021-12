Si acceptem que Catalunya és una comunitat bilingüe, la sentència del Suprem sobre el castellà, hauria de ser acceptada pels uns i pels altres. Hauria de ser acceptada pels més catalanistes, doncs defensa el català i l’estatut. Al castellà, la llengua més forta, li concedeix moltes menys hores que al català. Defensa també l’estatut, doncs, revalidant la línia única, de la qual cosa, es deriva, que els pares no tenen dret a demanar l’escolarització solament en castellà. I també hauria de ser acceptada pels que es senten menys catalanistes, doncs defensa el bilingüisme. És a dir, ens recorda i els recorda, que a Catalunya hi ha principalment dues llengües majoritàries. Dues llengües que al llarg de la història han estat usades per la població. Catalunya mai va estar totalment desvinculada dels territoris de l’actual estat espanyol. Hi ha una part de la població catalana que se sent subestimada, menyspreada, ressentida, i aquest sentiment augmentarà si el govern català rebutja l’esmentada sentència.