Actualment afirmar que a les escoles de Catalunya no et deixen anar a orinar si no parles català és de les mentides més cruels que es poden escoltar. Tothom pot dir el que vulgui, però a casa seva, per ser admirat, si voleu, pels més propers i més ignorants! Tot són opinions però moltes vegades sense cap fonament. Inclús les més inversemblants

A casa teva, fes i pensa el que vulguis., només faltaria. Però clar, quan pretens governar un poble les teves paraules han de ser de sinceritat i sobretot coherents. Em costa entendre que hi hagi tanta ignorància arreu de l’Estat espanyol per aconseguir uns vots «innocents» perquè aquesta tècnica ja la va aplicar Cs i ja sabem tots com va acabar. Un ridícul immens! Per què segueixen insistint anar en contra del nostre país i de la nostre llengua pròpia? No tenen res més a oferir?

Quina llàstima tanta ignorància, però per sort la gent està bastant desperta i sap qui enganya i qui no. Tot això ho sabrem en el moment d’escollir qui volem que ens mani. No abaixem els braços, doncs és el que volen! Fa tants anys que estem lluitant que no serà ara que abandonarem, oi?