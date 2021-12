Els éssers humans estem fets per viure en llibertat, no sotmesos a l’heteronomia de qui et vol manegar. Qui domina per la pressió econòmica o del poder fàctics, sense respectar a aquell «no és no!», esdevé una persona bàrbara.

Per això l’esclavitud ha estat bandejada de les nostres societats avançades. «S’ha proclamat com l’aspiració més elevada de tothom l’adveniment d’un món on els éssers humans, deslliurats del temor i la misèria, puguin gaudir de llibertat d’expressió i de creença» (Declaració Universal dels Drets Humans, Preàmbul). El llistat dels 30 articles dels «drets humans» recull força connotacions socials i col·lectives: en concret, l’aversió i odi contra els qui demanem la llibertat i la independència per Catalunya és anar enrere, suposa conculcar drets. Qui vol estar sotmès, els «depes», fan mal a la humanitat i no només a aquells amb qui discrepen. A més, rebutgen -d’acord amb qui té la «força»- no pas pocs dels articles de la Declaració: el 2, el 7, el 9, el 10, etc. Mirin, mirin, no és difícil de trobar.