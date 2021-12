Li resten ja poques hores a l’ any 2021. Ben aviat tot seran nous propòsits per a l’any nou. Però la política catalana tanca el període de sessions parlamentari amb decisions poc transparents i preocupants. Certament, governar comporta riscos i cal ser valent, però els acords s’han de poder explicar a l’opinió pública. Massa vegades es pensa que els electors són un colla de ximplets que ho accepten tot, però no és això senyors. A Catalunya malauradament no es governa per a la globalitat del país, sinó que des de la coalició independentista es continua parlant del fictici 52%. És a dir, es decideixen mesures només pensant en uns determinats interessos que no són els generals. Tres exemples:

1.- El president Aragonès en el seu discurs de Sant Esteve destacà l’aprovació del pressupost per a l’exercici vinent. Es tracta d’una notícia positiva, evidentment. Però ningú no ha explicat el canvi de rumb del govern davant la deserció dels cupaires a darrera hora. El timó el portava Jaume Giró de Junts fins que el vaixell embarrancà. Llavors fou quan Pere Aragonès capitanejà la tripulació i gràcies a l’abstenció dels Comuns es podia donar llum verda al pressupost. Mentrestant, els d’en Puigdemont treien foc pels queixals i el conseller d’Economia des del faristol demanava que la CUP al 2022 rectifiqués, li aprovés els comptes i tornés a pujar al vaixell. Tot plegat, un joc de despropòsits, sense un full de ruta clar i uns companys de viatge amb la brúixola descontrolada del tot. 2.- Lamentable el paper del PSC en la renovació d’institucions com la Sindicatura de Greuges –ja era hora de jubilar l’excomunista Ribó– la CCMA, el CAC, l’Autoritat de Protecció de Dades o la Sindicatura de Comptes. Salvador Illa ha pactat amb ERC i Junts. I ho ha fet canviant cromos i abonant les portes giratòries. Els socialistes tenien una gran oportunitat per a obrir finestres, ventilar i regenerar els vicis de sempre. Però ha estat impossible. Ha seguit els passos de Pedro Sánchez, tot col·locant adeptes i llepacrestes. I a sobre voldran fer creure als ciutadans que els integrants d’aquests organismes són independents. La constant prèdica d’Illa demanant, per exemple, uns mitjans de comunicació públics per a tothom se l’ha emportada el vent a canvi d’un grapat de càrrecs. En la seva línia de sempre, ERC i Junts també han premiat a simpatitzants de les seves formacions polítiques. El trident format per ERC, Junts i PSC ha actuat com un autèntic bloc homogeni. En tota la legislatura no s’han posat d’acord en gairebé res, però repartir-se el poder d’ una colla de sous públics ha estat bufar i fer ampolles. 3.- L’exsocialista i ara independentista conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, ha fulminat tota la cúpula dels Mossos d’Esquadra. Ho va anunciar en una roda de premsa lamentable. Fou incapaç de justificar els canvis i encara avui els ciutadans no saben perquè el major Josep Lluís Trapero ha passat de ser un heroi –fins i tot es lluïren pels carrers samarretes amb la seva foto– a un apestat. El volien fer un màrtir de l’1-O, però l’home fou absolt i recuperà un càrrec que li ha durat un any. ERC pretén polititzar els Mossos i amb Trapero això hauria estat impossible. Solució? Destituir-lo i s’ha acabat el bròquil. Però al costat del major els republicans fan fora el cap de la Comissari d’Investigació Criminal, Toni Rodríguez. Era l’ home que lluitava contra la corrupció política i fou qui ordenà la instrucció del cas contra Laura Borràs per fraccionar contractes públics per valor de 260.000 euros que s’adjudicaren a dit a un seu amiguet o qui descobrí que un escorta de Puigdemont, acabà essent assessor de l’exconseller Miquel Buch. La judicatura i la fiscalia han mostrat la seva preocupació per aquest tema. Però ja se sap calia posar fi a l’època Trapero i als seus màxims col·laboradors. I aquí pau, i després glòria.