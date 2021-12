Girona és el Barri Vell. Aquesta és la idea que en tenen tots els forasters que visiten la ciutat ocasionalment, juntament amb la de molts que hi viuen i la que és perpetua en guies i llibres no només turístics. Girona té connotacions que l’assimilen més aviat a la idea pejorativa de sub nucli; fins al punt en què els ravals que foren en altre temps municipis independents i reivindicaven per a sí el món de poble i rebutjaven el de barri, que considerem insultant i fa que l’Eixample l’hagin rebatejat com a centre comercial i no es consideri un barri, d’aquesta manera la imatge de la ciutat ha quedat fortilitzada en la Catedral, la Devesa. Altres indrets al voltant del centre, algun d’indubtable bellesa són ignorats o fins i tot destruïts de la mateixa manera que les cares dels tallers, les botigues...

Per això ha de ser considerat un element normalitzador el fet que s’acabin de publicar dos llibres que trenquen aquesta imatge i donen cabuda a les seves pàgines a una Girona més real. Ens referim al nou volum de la col·lecció Girona Fotògrafs i el volum commemoratiu del centenari de la Cambra de Comerç de Girona.

Aquest últim repassa l’últim segle de vida econòmica, no solament amb moltes dades sinó també amb un impressionant treball de recerca fotogràfica. Els arxius o les imatges que va recollir la càmera, tenen un extraordinari contingut paisatgístic i humà. Els indrets coneguts i sobretot el valor més important del llibre editat per l’Ajuntament. La guerra, les cases són captades no només amb un simple decorat, sinó un lloc on viuen gent amb la roba estesa en els balcons i el fum que surt de les xemeneies. Amb un primer pla de persones tot entremig d’una boira tardoral per on es mou la gent treballant. Al llibre sobre el treball fotogràfic sorgeix com a protagonista no el barri vell, sinó els afores que als anys cinquanta i seixanta eren encara molt poc poblats. Les barraques a la vora del riu Ter... i sempre amb la gent com a element principal, un llibre imprescindible per als qui creuen que una altra imatge de Girona és possible.

La Cambra de Comerç de Girona va publicar un any després del seu centenari el llibre commemoratiu i l’ha tret sense mirar-se el melic. Evitant la típica obra institucional, és un llibre voluminós que ofereix una visió nova de l’activitat econòmica de l’últim segle a Girona. Concretament a mà de cinc especialistes. Els textos van acompanyats de plànols i gràfics que els que ens acaba interessant avui en dia, són fotografies molt poc conegudes sobre l’activitat comercial i industrial; imatges del treball a les fàbriques gironines, els camps de conreu sobre l’activitat cada dia i sobre els mitjans de transport. La transformació del territori per la mà de l’home al llarg d’un segle desfila per les pàgines del llibre. El món del treball que conté el llibre, construint carreteres i fàbriques noves. No són fotos de denuncia, però tampoc són les típiques imatges en què els homes obrers i dones, aprecien mudats i somrient. En definitiva, ha estat un treball de recerca en una vintena d’arxius fets amb criteri i educació i que ha donat com a resultat la millor manera possible de commemorar el centenari de la cambra. Visca Girona!