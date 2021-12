Ahir vaig voler escriure sobre una notícia que em va alegrar malgrat que al seu darrere hi havia un rerafons de tristesa perquè era pòstuma, però d’alegria perquè ho recollien la vídua, fills, nets i família de mans de l’arxiver municipal de la nostra ciutat, el senyor Joan Boadas.

Dit això, la sorpresa és que el llibre pel que es veu porta una foto històrica que jo ja coneixia. Ahir, al fullejar el diari, la veig publicada al Dominical del Diari de Girona per Alfons Petit i ahir ja vaig felicitar a la família Morillo, i a la Marisa al seu facebook.

Per a mi té un gran valor, tot i que no recordo el moment i mireu que tinc memòria. Però és «el meu carrer», i surt on vaig obrir el ulls al món, el febrer farà 75 anys, la Granja Mora, el que ha estat el jardí de la meva infantesa, els meus veïns, les meves botigues que us les diria totes n’hi ha una amb anècdota...

Al meu carrer hi tinc tota la meva vida i la dels meus pares i germà.

A més vaig conèixer l’alcalde d’aquells moments, el Sr. Don Pere Ordis Llach, que és qui acompanyava el «Generalísimo» Francisco Franco a la foto.

Conec actualment encara tota la seva família, fills, nets, besnets, en definitiva és una sorpresa que la foto ja estigui en un llibre. Gràcies, senyor Morillo, tant de bo n’hi sortís una de les tantes que va tirar a casa. Felicitats a tots.