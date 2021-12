El consum de mitjans audiovisuals es va disparar en els primers dies del brot de covid-19, quan la ciutadania es va posar a buscar activament informació i entreteniment des de casa, forçada pel confinament imposat per les autoritats per contenir la pandèmia. No obstant això, aquestes audiències no van actuar de manera homogènia. A més, quan han pogut sortir al carrer i recuperar els hàbits previs al coronavirus, s’ha produït una altra notable transformació. Per als analistes, l’edat segueix sent un dels factors capitals a l’hora d’interpretar com es comporten els públics de les diferents pantalles: smartphones, tauletes, consoles, ordinadors i televisors. D’acord amb les dades proporcionades per la Fundació John S. i James L. Knight i la Global Web Index, els més joves, és a dir, els integrants de la Generació Z (nascuts entre 1994 i 2010), continuen passant bona part de seva jornada connectats a les plataformes digitals, com van fer en els mesos de reclusió. Per ordre de rellevància, els vídeos en línia, els jocs, les pel·lícules i les retransmissions en streaming són els passatemps favorits dels centennials. El major salt qualitatiu, però, s’ha donat en els podcasts, que han crescut un 15% respecte a les dades anteriors a la covid-19 per a aquesta franja d’edat. Ells també estan ara més pendents de la televisió i la ràdio convencionals, encara que no tant com ho van estar durant el confinament. Els seus germans grans, és a dir, els millennials (entre 1981 i 1993), han reduït progressivament les consultes als ciberdiaris i la premsa tradicional. En canvi, l’interès pels audiollibres i el podcasting s’ha mantingut.