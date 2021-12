Donada la situació que a la societat occidental ens trobem aquests dies i especialment ara que estem a Nadal em sembla convenient la següent consideració. La fraternitat sorgeix del «compartir», i això, diu el Papa Francesc, «reforça la solidaritat i estableix les bases per assolir la justícia». No és qüestió de tenir més o menys sensibilitat social, ni val quedar-se als discursos abstractes. L’Evangeli és contundent en afirmar que «els creients, quan volen veure Jesús en persona», l’han de buscar en «els pobres». Pel Papa, a més, «un estil de vida individualista és còmplice en la generació de pobresa». Si no es corregeix la desigualtat, el mercat tendeix a excloure, i es va imposant «la idea que els pobres no són només responsables de la seva condició, sinó que constitueixen una càrrega intolerable» per al sistema. És l’excusa perfecta per mirar cap a una altra banda, però sense fraternitat, adverteix el Papa, la convivència democràtica trontolla.