Amb els problemes existents als que s’hauria d’enfrontar la monarquia, aquests romanen en silenci. Per quant la situació no convida pas a ser optimistes, i l’esperat discurs del Rei ha estat del tot descafeïnat, repetint-se als pronunciats en altres anys.

En l’argument punter, com sempre, només parla de la unitat d’Espanya com emblema únic i nacional. En canvi passa per alt els greus problemes amb els polítics dretans, sense fer cap esmena de la discòrdia que venen generant en controvèrsia a les diferents llengües que es parlen al país. On s’insulta i maltracta la llengua catalana, menyspreant la nostra immersió lingüística i educativa.

Doncs ha perdut l’oportunitat de reforçar els drets que li pertanyen a Catalunya i les altres comunitats també amb idioma propi. Era el moment de no passar de puntetes i centrar-se en trencar els tabús dels unionistes, que intenten constitucionalitzar el castellà en detriment dels pobles amb una cultura pròpia. Donant a entendre que no ens representa com a cap d’Estat, perquè si fora així, el discurs adreçat a tots els pobles hagués tingut un altre sentit d’unitat, i no defugir de la crua realitat del genocidi que venen practicant els detractors de l’antiga croada espanyolista. Per això, s’ha trobat a faltar el recolzament reial en el seu missatge de Nadal.