Espanya ha assolit velocitat de creuer a la vacunació i aviat abandonarem les mascaretes al carrer», deia Pedro Sánchez el 16 de juny, quan s’arribaven als 15 milions de persones amb la pauta completa, per anunciar el final de les mascaretes als exteriors, una mesura que els experts ja feia temps que alertaven que no tenia sentit. Ara la mascareta al carrer torna, convertida en la proposta estrella de l’executiu espanyol per fer front a la variant òmicron, amb gairebé 38 milions de vacunats al complet (i 12 amb la dosi de reforç), sense cap evidència que sigui més efectiva que quan la vam deixar enrere a l’estiu i amb la sensació general que la decisió es pren per aparentar que es fa alguna cosa.

A aquestes alçades de la pandèmia trobaríem poques mesures tan arbitràries com per generar rebuig a la vegada entre qui creu en la ciència i els que pensen que el virus és un invent. Un cop més, maquillatge polític que esgota la paciència al ciutadà i afavoreix la conspiració i el negacionisme, però que no demana ni la inversió ni els esforços que suposarien les mesures realment útils: reforçar el sistema sanitari, generalitzar l’accés als tests i accelerar la immunització arreu del món. Tot això ho deixarem per la vint-i-cinquena onada. O no.