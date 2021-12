Oh, els temps; oh, els costums! Aquesta locució llatina la va pronunciar Ciceró i apel·la a com el pas del temps incideix en el canvi dels usos tot indicant que els anteriors eren millors. El nou temps va determinant modes, canvis en els usos populars, però no sempre són més bons que els que regien la vida d’abans. Els ancians tendeixen a venerar el món d’abans i el d’ara és degenerat, per alguns tot començà quan les dones es posaren pantalons, començaren a fumar i la filla soltera no s’encarregà dels pares.

En un pomerar del Baix Empordà van trobar mort un gos d’atura català, un cadell de nous mesos, i tot assenyala que un home el va matar d’un tret amb l’escopeta de cartutxos. Aquest succés i per les circumstàncies que hi van concórrer, probablement, causants de la mort del quisso, abans hagués tingut una relativa importància, només l’amo s’hauria queixat, però la majoria de persones no li haurien fet costat, ja que en certa manera l’haurien considerat responsable per no tenir més cura del gos. De petit he conegut homes que havien matat el gos i l’explicació que escoltava era que s’havia fet dolent o boig, lladrava tothora, bordava i mossegava fins representava un perill per la mainada. Per evitar malentesos em declaro intransigent contra la violència als gossos, siguin garrotades o tirs.

Actualment, s’ha produït un canvi en els costums i en la sensibilitat social; arran de la mort del gos s’han celebrat manifestacions, encapçalades pel moviment animalista, contra qui creuen va disparar l’escopeta. La relació de les persones amb el gos convertit en mascota (abans només els més rics gaudien de gossets de companyia) és un element costumista que s’implantà a la dècada del vuitanta; el gos realitzava altres funcions com la vigilància de la casa, l’ajut al caçador, fins a alguns havien après a portar la teca a l’home que conreava els horts.

El costum és una manera de fer, d’obrar, establerta per un llarg ús, adquirida per la repetició d’actes de la mateixa espècie. Les nostres ànimes estan embolicades amb una pell de cultura popular damunt. Els costums manen, regeixen la nostra vida quotidiana, actuem segons el que hem vist, fem el que s’ha de fer i que sempre s’ha fet i que cal fer. Els costums sovint els mesclem amb els prejudicis i aquest maridatge crea situacions aberrants perquè es realitzen o s’afirmen coses preconcebudes, no raonades, per justificar els fets; en el fons els prejudicis i alguns costums figuren ser meres aversions neòfobes.

D’alguns d’aquests usos populars s’ignora el seu origen. Quantes persones saben perquè el color del dol és el negre, quan en altres països és el blanc? Quin és el motiu que a les nenes, no als nens, després de néixer se’ls hi foraden les orelles per posar arracades? A què responia el costum perdut del salpàs, quan el capellà esquitxava amb sal la façana de les cases? Quin va ser l’origen del caganer, quin significat té el tió que es fa cagar per Nadal? Quina era la funció del vesc i el cascall en el món rural?

Sigmund Freud insistia, després de descobrir el remogut mar interior de l’inconscient, que fem la majoria de les coses mecànicament, sense consciència; quan caminem no prestem atenció al moviment de les cames ni dels peus, igual que quan mengem no vigilem els dits de la mà i ens lliurem de ple a l’inconscient, quan dormim deixem de ser enfosquint i silenciant l’habitació; el món no existeix, ni nosaltres existim pel món.

El filòsof Hume afirmà que els costums són la guia moral dels pobles; no tenen un caràcter racional sinó que són fruit de falses experiències convertides en creences. Un mecanisme instintiu de conducta humana que ens estalvia pensar deliberadament: «s’ha de fer així perquè sempre s’ha fet així».

A Formentera fins a principis del segle XX es va practicar un costum caigut en desuetud, conegut com «robar s’al·lota» o el «segrest de la noia». La nena tan bon punt naixia, els pares d’acord amb una altra família, decidien amb qui obligatòriament s’hauria de casar quan fos major d’edat. Tot s’espatllava si la noia s’enamorava d’un altre i aquest la corresponia. El segrest era un hàbit arriscat i practicat en altres illes mediterrànies. La finalitat de la boda convinguda era eixamplar el terme, accedir a uns bons prats o un intercanvi de favors materials.

La relació entre els xicots acordats fou formal. Ell li feia regals i com que es desposarien així s’enriquien. Si ella no se sentia atreta per cap vailet, tot rutllava bé, però si d’amagat es veia amb un altre, tot es complicava i la parella optava per un segrest acceptat.

L’al·lota de nit fugia de la llar i es reunia amb el seu estimat. La parella estaria custodiada per una dona respectable que no permetia cap contacte sexual. Normalment, tot el poble ho sabia, menys les dues famílies, i eren molts els que col·laboraren encobrint-los i facilitant el suposat robatori.

En el darrer cas de l’illa el pare en assabentar-se va agafar l’escopeta per matar el brivall, mentre el xicot rebutjat recollí els regals. La guàrdia civil previnguda va detenir l’home; l’advertí que no fes més el ridícul, que el costum estava superat i acceptés que la noia es casés amb el que estimava i no amb un home imposat per raons vils. La parella es casava sense l’assistència dels familiars de la noia, que mai reconegué el marit, ni els fills. Mort el vell, l’àvia es reconcilià amb la filla i els nets.

On visc, un espai calmós, s’ha vist sacsejat perquè un home ha matat d’un tret un cadell. Hi ha una denúncia presentada per part dels amos del ca. S’han remogut en el cementiri els ancestres que sempre es projecten amb els seus rancors i odis sobre els vius.

Tanmateix, cal recordar el que va escriure Friedrich Nietzsche: «Si mates una panerola ets un heroi. Si mates una bonica papallona ets dolent. La moral té criteris estètics». No és el mateix matar un senglar, que un gosset.