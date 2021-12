Soc un avi de vuitanta anys, que no pretén passar davant dels pares, però tinc vuit nets i parlo per ells, i per altres avis i pares. Queda molt clar que el campament dels Reis, i el lloc de partida, serà La Devesa, ens sembla molt bé; els seus arbres, són com la gran cúpula d’un palau, i alhora amb un bonic passeig, un bon lloc, per tant, per acollir-hi a Ses Majestats. Fins aquí, tot molt bé.

El que no queda prou clar, tal vegada donat el tema de l’òmicron, és com serà tot el recorregut de la cavalcada, ja que en principi semblava que no es mouria de la Devesa per acabar a La Copa. Als gironins, tant els infants, com els més grans, trobaríem molt a faltar el pas per alguns dels carrers de la nostra estimada ciutat. I això és el que, de moment, no queda massa clar. Esperem que la cosa s’aclareixi i ho tinguin en compte. Ah! I pel que fa al tema dels cavalls, com que no han de fer cap tasca pesada, si no n’hi surt cap els nens els trobaran molt a faltar, i ells també, perquè els plau molt sortir a passeig, i als infants, els agrada veure’ls, en són uns bons amics. Bé! No volem pas imposar el nostres criteris, simplement es tracta de manifestar un parer, en aquest cas, coincidint els petits i els grans. Moltes gràcies!