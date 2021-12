M’avergonyeix una mica reconèixer que no la vaig conèixer als seus llibres. Va ser viatjant a Fuerteventura, perquè m’havien recomanat veure un documental, El centro cederá. Durant més de la meitat del vol, concentrada en la mínima pantalla del meu telèfon, em bevia amb els ulls la història de Joan Didion. Em va impressionar moltíssim aquella veu suau, aquelles mans ossudes i aquelles espatlles que, primes i fines, carregaven més pes del que ningú no hauria de suportar mai.

Quan vam aterrar, vaig buscar sense èxit al quiosc de l’aeroport. Ara que l’havia coneguda, l’havia de llegir. No vaig tenir sort. Amb urgència, vaig llegir un article seu a internet. Un antic del New Yorker sobre les darreres paraules de Hemingway. Volia més, volia conèixer-la a ella.

A Corralejo encara no hi havia gaires llibreries. El meu amic l’anglès que venia llibres de segona mà al seu petit local sabia of course qui era Didion però no creia tenir res seu. If I had any I would lend them to you, but not surt. She’s the cleverest one. L’endemà, el primer dia de platja, sota un sol radiant, el meu pare em va portar a Puerto del Rosario, a la llibreria Tagoror. Me’ls hauria emportat tots però només tenien El año del pensamiento mágico i Según venga el juego.

Va ser un estiu meravellós. Anava a la platja cada dia acompanyada de la Joan i la manera de netejar-se amb tinta les ferides em fascinava. Mentre la llegia, aquella prosa –crec, després d’haver-la llegit en anglès, que molt ben portada al castellà per Javier Calvo– embolcallava els meus dies. Tot el que em passava i el que m’havia passat i el que em podia passar, es narrava aleshores al meu cap intentant imitar la veu de la nord-americana. Allà vaig començar una mena de diaris que encara segueixo escrivint gairebé cada dia –ja vaig pel quart– i vaig descobrir la capacitat terapèutica de descriure els detalls que no semblen importants en la catàstrofe. Els nostres ulls no deixen de veure i algú pot haver mort, però aquell llum continua sent blau, com la tristesa, com la literatura. Llegint-la, em va semblar entendre com aquelles espatlles tan primes suportaven tanta tristesa: descansaven quan escrivien i per això no podia deixar d’escriure.

He tornat a estar trista moltes vegades, però ara sempre escric. Els textos de Joan Didion atrapen la tristesa i l’engabien fins a fer-la elegant. L’exposen, l’exploten. No hi haurà –o jo no reconeixeré, perquè ja sóc de Didion com qui és del Barça– millor narradora de la tristesa, ni de l’alegria, ni de la realitat.

Just enmig del seu darrer llibre Lo que quiero decir i enmig del Nadal i enmig d’aquesta pandèmia, la que sempre serà la meva escriptora favorita, m’abandona. La segueixo llegint amb una mica més de pena, com si l’hagués conegut i sempre estaré agraïda i orgullosa com si hagués estat ella en persona qui em va ensenyar a ser sincera cada cop que escric.