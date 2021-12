Encara que l’escandalosa desigualtat entre els recursos que uns i altres homes tenen a la seva disposició per a viure és coneguda des de fa anys, en fa molt pocs que la globalització de la informació i dels mitjans de transport ho ha convertit en un problema de consciència: què s’ha de fer amb les masses de migrants que volen venir al món diguem-ne occidental.

La solució passa sempre per una despesa econòmica, a càrrec dels ciutadans, via impostos majoritàriament. Si els impostos es destinen als nouvinguts, en queden menys per als ciutadans del país. La divisió de l’opinió pública entre els que creuen que s’ha d’ajudar els migrants (que són els que estan en una situació pitjor), encara que sigui a costa dels naturals del país, i els del país que no volen permetre una minva del seu nivell de vida si se’ls ajuda, està servida.

Les eleccions dels últims anys als països d’economia occidental, han deixat ben clar que aquella frase de que fes als altres el que voldries que et fessin a tu, no tindria massa èxit en les eleccions. Molts votants s’obliden de la democràcia i dels drets humans dels altres, quan se’ls hi toca la butxaca pròpia. S’obliden de que el lloc de naixement no dóna ni treu cap dret a ningú.

Què ha de fer un governant honest? Procurar fer el que intueix que li demana, no el 51 % dels votants, sinó el que s’assembla més als desigs del 100 % dels habitants del país. I com que probablement la majoria de la gent li demanaria que no posés en perill el funcionament democràtic ni el nivell de vida, ha d’aconseguir que els partits no partidaris d’acollir refugiats, no puguin posar en perill aquest funcionament democràtic, és a dir, que no passin del 49%. Cal moderar el progressisme abans de que sigui contraproduent, i arribi a permetre que els partits de l’egoisme puguin arribar a expulsar la solidaritat i la democràcia. No oblideu el que va passar a Algèria l’any 1991.

Hi ha tendència a presentar com a dolenta una cosa il·legal. Il·legal només vol dir que no està d’acord amb una llei, sigui justa o no. Si la llei és dolenta, la il·legalitat pot ser no tan sols bona, sinó obligatòria en consciència. Un bon ciutadà no pot perdre de vista la possible obligatorietat ètica o moral de les conductes il·legals. Evidentment, el perseguir amb més o menys intensitat la immigració il·legal, és un cas típic en el qual es presenta el xoc entre l’obligació humana d’ajudar el desvalgut i la prohibició legal de fer-ho. És lògic que hi hagi xocs entre ciutadans o autoritats partidaris de l’ajuda, encara que sigui contra les lleis, i ciutadans o autoritats partidaris d’impedir-ho, i que, a més, quan la força pública ho impedeix amb brutalitat, encara donen la culpa als desvalguts que en són víctimes.

Davant d’aquests fets, què s’ha de demanar a un govern democràtic? Jo diria que el primer de tot és que conservi i millori el funcionament democràtic, que és el que permet donar als votants les majors oportunitats de comunicar als governants els seus desitjos. Però un cop el govern elegit ha pres possessió i comença a governar, té el deure de governar per a tothom, distingint entre drets de les persones, de totes, l’hagin votat o no, per una banda i els interessos personals dels votants per l’altra. Un govern com cal no ha de caure en la trampa del 51 % dels seus votants. Ha de procurar el màxim bé de tots els ciutadans, sense permetre que cap dels interessos particulars d’uns passin per davant dels drets de tots.

Ja sé que moltes persones es consideren amb el dret de que l’afluència de migrants no els hi rebaixi el seu status econòmic. No hi estic d’acord. El dret de les persones arribades a un país a guanyar-se la vida, no pot ser supeditat a que no es rebaixi el nivell anterior. Tots el homes tenen els mateixos drets i no se’ls hi poden treure. Només com excepció, es poden deixar latents si hi ha el perill de que una majoria de votants egoistes pugui malmetre el funcionament democràtic. La democràcia de tot un país és un bé superior.

Cal, doncs, que els ciutadans partidaris d’anar permetent l’arribada de migrants sense recursos, aconsegueixin convèncer molts dels qui s’hi oposen.