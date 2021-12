De totes les mesures que s’estan aplicant per fer veure que fem alguna cosa contra l’òmicron, les que més m’agraden són les que imposa Pedro Sánchez. No perquè siguin més eficaces, no perquè cregui que cap d’aquestes –ni de les altres– mesures puguin ser d’alguna utilitat, sinó perquè posats a fer la paròdia de qui actua, com a mínim no perjudiquen l’economia.

Haver d’anar amb mascareta pel carrer és molt pesat, i imposar-ho és molt estúpid, però més enllà de la molèstia no fa cap mal a cap negoci. Les mesures de Pere Aragonès i dels seus consellers, a banda de ser igualment absurdes, ensorren en la misèria sectors molt importants de l’economia catalana, com la restauració i l’oci nocturn. És tan gros el grau de mesquinesa i totalitarisme a què ha arribat el govern de la Generalitat, que el president Sánchez comença a semblar un estadista. És tanta la baixesa local que qualsevol socialista ens sembla una benedicció. Jo mateix he hagut de llegir dues vegades aquestes dues darreres línies per confirmar que he acabat escrivint això.

És grotesc com els catalans estem aprenent el que som. Anava a dir trist però m’estimo més grotesc, perquè ha arribat un moment que ja no m’importa. Jo no puc deixar de ser català, ni tindria cap sentit que ho intentés. Però ha deixat d’interessar-me aquesta part de la meva vida. El patriotisme sempre m’ha quedat una mica forçat, tot i que durant algun temps em va excitar la idea d’un país eficaç i petit, intel·ligent, capaç de fer coses noves amb el seu destí. Aquesta excitació m’ha desaparegut. La idea de país també. La de la intel·ligència no podria ni començar-t’ho a dir. El catalanisme és avui una resta. Una resta de nostàlgia o una resta de negoci. O les dues restes.

Hi ha gent que no sap quina altra cosa ser, ni pensar, ni dir que no sigui Catalunya. Hi ha gent que viu d’això. Els dos casos em semblen drogoaddictes que necessiten abstinència i rehabilitació. Si avui se celebressin eleccions a Barcelona, Ada Colau les tornaria a guanyar. És impossible sentir-se part d’un col·lectiu així. És impossible creure que encara hi ha un nosaltres si no estàs podrit per dins. És tràgic. Hi ha gent que escura encara el negoci, i de fet és un negoci que encara dóna els seus fruits. Però per creure que de fons hi ha alguna noblesa que roman, algun indici que tot plegat encara val la pena, s’ha d’estar boig o ser un imbècil. S’ha d’estar molt necessitat, i de necessitats inescrutables, o s’ha de ser tan curt que costa d’explicar amb una metàfora.

La derrota de l’independentisme no es limita a la d’una opció política sinó a la d’un país. Catalunya ha fet fallida en el seu conjunt: la part separatista i la part constitucionalista. Tothom ha demostrat una gran mediocritat: però sobretot molta, moltíssima deixadesa. El que la part majoritària, que és la no rupturista, s’ha deixat fer gairebé sense oposició, no té nom; el que la part independentista ha arribat a dir i a fer, tampoc. Durant el seu concert de retorn, Lluís Llach va arribar a cridar unes coses tals de fanàtic i sonat, de tieta que ha parat boja, que ja es veia que allò no podia respondre a res que fos ni viable ni tan sols real. No sabem el que ens fem. Hem deixat de saber-ho fa temps. Que Ada Colau tornés a guanyar les eleccions seria el pitjor retrat de la degradació. Però encara és més greu que la que està sent la pitjor alcaldessa de la història de Barcelona no tingui absolutament cap oposició. «No és veritat, que hi ha l’Ernest». Calla, calla.

Catalunya ha arribat al fons de la seva raó de ser. Al fons opac, al fons sense retorn. Aquesta vegada no té l’excusa d’haver perdut cap guerra. La famosa «repressió» és comèdia, com la «violència» de l’1 d’octubre. Catalunya tota soleta ha caminat decidida cap a aquesta extinció. No ha quedat res, ni tan sols el punt d’orgull d’una derrota honrosa. Si ja és una construcció històrica dubtosa celebrar l’11 de setembre en el sentit que se celebra, o dur flors a l’estàtua a Casanova, com si fos un màrtir de la independència quan va ser un espanyol més i va viure molts anys, i molt bé, després de la desfeta; de l’1 d’octubre no se’n pot fer res que no sigui una paròdia, o el record humiliant de com Catalunya es va enfonsar en el seu folklore, la seva mentida i la seva falta de generositat.

No hi ha res del que li reclamem a l’Estat que no ens haguem arrabassat nosaltres mateixos una i mil vegades en els darrers mesos i anys. No hi ha cap atac a Catalunya que hagi estat tan greu com el que nosaltres ens hem procurat. Les darreres i ridícules mesures contra el Covid són un exemple menor, tot i el mal que realment fan. Però serveixen per explicar que ens hem quedat sense res a dir que sigui ni una mica sensat, sense res a fer que pugui defensar-se en una conversa adulta, i sense saber diferenciar el que ens destrueix del que ens salva.

No és que haguem perdut. És que ens hem acabat.