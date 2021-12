Només demano a Déu que em doni memòria. La frase és de Montserrat Fontané, mare dels germans Roca, i serveix per tancar el documental Sembrant el futur, promogut per BBVA i El Celler de Can Roca per conscienciar-nos de la necessitat de salvaguardar el nostre patrimoni alimentari. Arran del desig de la Montserrat de recuperar la casa natal a la Vall del Llémena i poder tornar a assaborir alguns dels aliments que menjava de jove neix aquest documental que ens alerta de la desaparició global de molts aliments. Només l’esforç que fan determinades persones a molts racons del planeta ha permès recuperar llavors ja desaparegudes. Veure aquest documental et remou la consciència. Sense l’acció de determinades persones, gustos i aliments que han perdurat des de segles i que s’havien perdut s’han pogut tornar a recuperar. Són guardians de les llavors. Resulta emocionant el que fan els tres germans per complaure a la seva mare. Per exemple, feia 60 anys que Montserrat Fontané no tornava a menjar un determinat tipus de patata. Els Roca són els autèntics herois d’aquesta societat que es queda sense memòria. Són més que un cuiner, un sommelier o un pastisser. Sense memòria no seríem res. Només demano no oblidar-ho.