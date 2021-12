Tot i que no serveixi de precedent, repetirà l’article-dietari de fa uns dies. Hi ha coses interessants de comentar i crec que un article conjunt és la millor manera de fer-ho.

Òmicron i la sisena onada. Escric aquest article en plena explosió d’aquesta nova variant que ha trencat totes les dades i es troba en plena expansió de contagis. Per sort, la gran majoria de la població està vacunada i això fa que les conseqüències siguin menors respecte a les altres onades. Tot i que l’impacte sobre l’assistència primària és molt alt i les hospitalitzacions no són menors.

Ningú s’esperava aquesta onada en plenes festes de Nadal. També és cert, que com de costum, no hem fet cas al que passava a la resta d’Europa i no ens hem anticipat com tocaria. Sobretot, pel que fa a la injecció de la tercera dosi.

Unes festes estranyes. Les mesures aprovades pel Govern per tal de contenir l’expansió de la variant òmicron han impactat directament en l’inici de les festes de Nadal. I això ha fet que aquestes estiguin essent estranyes, diferents. També ho està essent la campanya de Nadal. Veurem les dades quan acabi però tot fa pensar que no serà tan dolenta com podria semblar amb les dades que hi ha de contagis. Això sí, haurà estat una campanya estranya.

Enquestes i periodisme polític. Dilluns es va publicar un nou baròmetre de l’Ajuntament de Barcelona. Més enllà dels resultats, la publicació d’aquest baròmetre va evidenciar que el periodisme polític, a casa nostra, va nu. Les enquestes polítiques són actor crucial en la política, bàsicament perquè és la millor manera de saber l’estat d’opinió d’una societat i les tendències polítiques d’aquesta. Entendre, saber llegir i interpretar enquestes és clau per a tothom qui es dediqui a analitzar la política nacional. Però això no passa a casa nostra. I es va poder demostrar dilluns. El govern de Barcelona va presentar el baròmetre amb les dades en brut, és a dir, tal qual van sortir a l’enquesta. Sense cuinar ni ajustar la mostra. Bàsicament el que responien els enquestats. Això és el que en diem els resultats en brut. Un cop es tenen, s’han de fer dues coses. La primera, ajustar la mostra. És habitual que la mostra (les 800 o 1.000 persones a qui es truca) no coincideixi proporcionalment amb els resultats electorals que es van produir en el seu moment i per tant, uns partits estan sobrerepresentats i altres, infrarepresentats. En el cas del baròmetre d’hivern de Barcelona, el partit del govern estava clarament sobrerepresentat i la resta, infrarepresentat. Per tant, es van donar resultats sense ajustar la mostra. I el segon problema és el que habitualment diem la «cuina», que no és res més que distribuir aquells que no saben que votaran o no ho volen dir. Això es fa a través d’un seguit de tècniques demoscòpiques. El cas és que l’enquesta estava sense cuinar. És a dir, donava uns resultats en brut amb una mostra no ajustada.

Això, més enllà de la intenció de qui la presenta així, no hauria de ser un problema. El problema és quan tots els periodistes comparen aquestes dades amb les de les altres enquestes (en les que s’ha fet tot el que toca) o amb el resultat electoral. I es titula i es fan titulars informant sobre qui puja o qui baixa. El cas és tant barroer, que no només ningú es va dedicar a mirar si els percentatges sumaven cent o si només entraven tres partits al consistori. Però van informar i publicar sobre un error evident. Un error causat per la voluntat d’algú, però sobretot, pel desconeixement d’uns altres.

El periodisme d’un país seriós, no pot fer aquest ridícul. Tot el que s’ha publicat sobre aquest baròmetre ha estat una fake news. I el problema és que tornaran a fer-ho.

Restaurants dilluns i dimarts. Aquesta setmana tinc uns amics valencians a casa que han aprofitat les vacances per conèixer l’Empordà. Tant dilluns com dimarts vam haver d’anar a sopar a Figueres. Tots els restaurants de pobles estaven tancats. És evident que la clientela sobretot hi va a partir del dijous i que, per tant, no hi ha suficient massa crítica llevat de les ciutats, però, en plena campanya de Nadal amb molts «turistes» allotjats per la zona és difícil entendre aquesta manca d’oferta. Potser les mesures decretades pel govern per contenir la pandèmia hi han contribuït, però es fa difícil entendre que es vulgui desestacionalitzar el turisme i hi hagi una oferta nul·la en un període en el qual hi ha molta gent que ens visita, 27 i 28 de desembre.

Aquest fet m’ha preocupat perquè sense recursos turístics, difícilment podrem sortir del sol i platja i de la temporada d’estiu.