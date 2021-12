La majoria de persones tendim a fer balanç de l’any que s’acaba. Algunes ho fan, en canvi, quan fan anys. També n’hi ha que ho fan quan ha de començar el curs escolar. En qualsevol cas, hi ha determinats moments de l’any en els quals solem repassar què ens ha anat bé, què ens ha anat malament, quines coses hauríem de canviar. Recordem amb més intensitat les persones que enyorem (no vull dir només les que han mort, sinó també les que no hi són perquè viuen lluny, o perquè la vida ens ha portat per camins diferents), i valorem més les persones que tenim a prop. Ens fem propòsits –que tots sabem que d’aquí a 365 dies seguiran essent això, propòsits–, ens prometem que deixarem de fumar, que farem més esport, que tindrem més paciència amb aquella persona que ens la fa perdre tan sovint, que ens allunyarem de les relacions tòxiques, que farem aquell viatge que fa tant de temps que tenim pendent.

Em semblen curiosos aquests cicles vitals –en els que jo també estic immersa–, aquesta tendència a aturar-nos, observar el camí que hem fet i posar-nos reptes per al que ens queda per fer. Reptes, obligacions, autoimposicions o prohibicions per intentar ser «millors». Menjar més sa, matinar més, fer ioga, tenir la casa més neta i endreçada, progressar en la feina, estar més pels fills, intentar sortir sempre impecable de casa, socialitzar més, treure’m el First Certificate, llegir dos llibres al mes, anar al cinema més sovint, no anar mai a dormir enfadat, aprendre a cuinar. Coses que, teòricament, ens faran sentir més bé amb nosaltres mateixos, estar més sans, més contents, més realitzats.

Però... què passarà, si un dia et menges tres dònuts per dinar? I si un diumenge no poses el despertador i dorms fins que el cor et digui prou? Quin mal hi ha si no passes l’escombra en dues setmanes? S’acabarà el món si no aconsegueixes l’ascens a la feina? Seràs una mala mare o un mal pare si deixes els teus fills una nit, o dues, o vint, i surts a sopar? Importa gaire si vas a treballar sense afaitar-te? Per què has de sortir, o obrir l’estora per fer asanes, si el que realment et ve de gust és incrustar-te al sofà i mirar una pel·li? T’has de mortificar si passa un altre any i tampoc has après anglès? I què, si et quedes encallat en el primer llibre que agafes i no avances; si no trobes temps per anar al cine? I què, si l’emprenyada que has agafat et dura tres setmanes (o més)? I què, si el teu menú setmanal no va gaire més enllà de la pasta, la carn a la planxa i els productes precuinats?

No és tan fàcil com pot semblar estrenar l’any i encarar-nos als 365 dies que tindrem per davant. Ningú surt d’allà mateix el dia 1 de gener: tots hi arribem amb esperances i amb càrregues diferents. Potser el repte més gran seria no posar-nos fites per assolir, afluixar una mica, aprendre a fluir, a deixar anar. Oblidar la pressió que ens autoimposem per aconseguir determinades coses, donar-nos permís per ser feliços sense remordiments i, sobretot, per fracassar sense recriminacions.