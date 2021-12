Segons les dades del ministeri de Sanitat, Girona competeix frec a frec amb Lleida i Osca per ser la província amb el percentatge més elevat de llits d’UCI ocupats per malalts amb Covid. I com que, més o menys, de malalts amb coronavirus n’hi ha massa a tot arreu, la «privilegiada» posició capdavantera en aquest rànquing porta a pensar que els hospitals gironins estan plantant cara a la sisena de la pandèmia amb menys recursos dels necessaris. Menys llits d’UCI, menys metges, menys personal als CAPs i menys infraestructures sanitàries dels que tocarien en un territori que fa seixanta-cinc anys, quan es va construir l’Hospital Josep Trueta, tenia encara no 400.000 habitants i ara, en canvi, ja ha superat els 770.000

«Girona rai...» La idea que a les comarques gironines es viu molt bé, que aquí no hi havia les necessitats d’altres llocs, ha provocat que, històricament, mai hagin acabat d’arribar les inversions. D’exemples d’aquest dèficit d’inversió en trobaríem en molts camps, però la Covid-19 ha servit per posar sobre la taula que el «Girona rai» també ha mantingut a mig vestir la sanitat pública gironina. Una manca d’inversió amagada amb excuses com, per exemple, que «els grans hospitals de Barcelona estan a menys d’una hora en cotxe» o, també, que «bastants gironins disposen de mútues». És cert que bons hospitals públics com el Vall d’Hebron, el Clínic o Can Ruti no són lluny o que la inversió privada gironina és capaç de bastir grans projectes com la Clínica Girona. Però aquestes dues excuses/veritats no poden justificar una deixadesa en la inversió que, després d’anys de retallades en el sector públic, ha deixat amb menys múscul del que caldria al mateix Trueta, al Santa Caterina, als hospitals de Figueres, Olot, Blanes, Palamós... I també, a molts CAPs. «No calia», devien pensar des d’un despatx a 100 o a 600 quilòmetres, perquè «si tenen alguna cosa greu, sempre poden anar a la Vall d’Hebron». Però va aparèixer la pandèmia i, mentre aquí seguíem entretinguts a discutir, aquesta sí una picabaralla ben provinciana, a quin terme municipal s’havia de fer el «Nou Trueta», ens hem adonat que les inversions han anat passant de llarg.